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德國聯邦內閣通過暴力援助法 反對黨質疑為競選策略

2024/12/3 09:07
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（中央社記者顏若瑾柏林2日專電）德國聯邦內閣上週通過暴力援助法，期望提供婦女更多元反暴力侵害的保護與援助。由於距離德國明年2月國會大選不到3個月，此法案被反對黨黨團質疑為競選策略，執政黨仍需爭取更多支持。

德國聯邦議院將在4日進行總預算審議，目前議程上只列有總質詢議程。據悉，暴力援助法在2030年才會生效，且在通過之前沒有任何預算。德媒指出，內閣的決定具有象徵意義。

暴力援助法是聯邦內閣紅綠燈聯盟解散前達成協議的法案，然而前財政部長林德納（Christian Lindner）沒有替該法案在明年度總預算案中編列預算。

接任林德納的現任財政部長庫克耶斯（Jörg Kukies）上任後，讓暴力援助法順利出了內閣。德國家庭部長鮑斯（Lisa Paus）說，「現在我們有一位新的財政部長，他讓一些事情成為可能」。

但目前執政內閣在國會已經失去多數席次，暴力援助法能否順利在本屆議程中通過，執政黨仍需要自民黨（FDP）或聯盟黨（CDU/CSU）的支持。

聯盟黨國會黨團副主席貝爾（Dorothee Bär）在德媒「今日新聞」（Tagesschau）的專訪中表示，黨團拒絕「在最後幾呎的距離推動這樣一項仍不成熟的法案」。

她認為，現在通過法案只是競選策略，「這個社會是殘酷的，尤其是對女性來說，這就是為什麼我不希望有任何競選玩笑。」

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鮑斯和聯邦內政部長費瑟（Nancy Faeser）上週聯合提交一份關於德國家庭暴力的最新報告。報告指出，德國各地暴力侵害女性的犯罪案件較往年增加，無論在網路騷擾或是親密關係中的暴力，「幾乎每天都有一名女性，因為身為女人而慘遭殺害」。

紅綠燈聯盟意指由社會民主黨（SPD）代表的紅色、自由民主黨的黃色和綠黨（Greens）的綠色所組成的聯合執政聯盟。德國總理蕭茲（Olaf Scholz）11月解除自民黨籍財政部長林德納的職務後，運行3年的紅綠燈聯盟宣告破裂。（編輯：田瑞華）1131203

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