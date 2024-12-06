埃及推動機場營運私有化 創造更大利潤與觀光經濟

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（中央社記者施婉清開羅6日專電）為創造更多機場利潤和促進旅遊業，埃及推動機場營運私有化，近日已有一家埃及控股公司和法國巴黎機場集團聯合提案。國際航空運輸協會（IATA）也提醒，政府既是收費決策審核單位，又從機場收入受益時，要注意利益衝突風險。

埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）報導，埃及知名商業巨頭Hassan Allam 控股公司和法國巴黎機場集團（ADP France）針對埃及機場管理和營運，共同向埃及民航部提出一項聯合提案。

埃及目前共有23座機場，最大者為開羅國際機場。埃及政府規劃要在2025年底前，將機場每年接待旅客數量從2023年年底的6620萬人次，增至7220萬人次，並在2030年達到每年1.1億人次。

報導稱，10月份，希臘一家基礎設施投資公司Copelouzos Group已先行探路，向埃及民航部表示有意經營開發埃及機場。

埃及政府為創造更多機場利潤和促進旅遊業，也樂見向私人業者提供經營機場的機會。

報導另指出，讓歐盟國家的私人企業集團介入埃及機場經營，也是埃及政府「私有化」振興方案的一部分，這是國際貨幣基金組織（IMF）在今年3月為埃及提供擴大貸款，從30億提高到80億美元（約新台幣2591億元）的一項條件。

埃及政府先前委託國際金融公司（IFC）擔任私有化計畫顧問，為埃及20座機場營運管理私有化提交一份技術研究報告和時間表，並在今年10月對外公開計畫。

消息人士告訴金字塔報，埃及民航部預備在第一階段開放5座國際機場給私人業者經營，包括：開羅（Cairo International Airport）、人面獅身像（Sphinx）、阿拉敏（Alamein）、夏姆錫克（Sharm El-Sheikh），和赫加達（Hurghada）。

民航部長赫夫尼（Sameh Al-Hefni）表示，這些機場仍將歸埃及國家所有，不會出售。埃及政府僅提供「特許權協議」（concession agreement），將機場經營權授予給私人業者，年限從5至40年，取得特許權的業者再向機場內營運商收取機場使用管理費。

簽定特許權協議完成私有化後，政府將不再參與機場的日常業務以及所有管理和行政活動。

但赫夫尼也強調，會在特許權協議中納入制衡措施，以防止私人業者為追求利潤而損害機場的公共利益。例如：設定業者向航空公司收取服務費用的上限，或規定業者每年用於機場開發的最低投資金額。

國際航空運輸協會（IATA）在今年6月發布一份報告，說明機場私有化的潛在風險，其中最重要的是，當政府作為收費決策審核單位，同時又從機場收入獲利時，可能會出現利益衝突。

報告稱，特許權業者可能會向航空公司及乘客收取更高費用來彌補其支付的特許權費用。如此一來，此筆額外徵收稅有可能會限制經濟成長和旅遊。

報告總結，政府需設定和執行強有力的監管保障措施來保護消費者利益，確保收費成本效益和服務水準，來實現機場私有化投資平衡。（編輯：田瑞華）1131206