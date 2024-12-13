禽流感加上年終需求旺 美國蛋價飆新高惡夢恐重演

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（中央社華盛頓12日綜合外電報導）美國雞蛋價格近幾個月勁揚，據經濟學家和市場分析師說法，漲勢主要來自禽流感造成供應減少，遇上傳統的年終假期季需求強勁。有蛋商警告，才2年前蛋價飆新高的惡夢恐重演。

美國財經媒體CNBC今天報導，根據美國勞工統計局（Bureau of Labor Statistics）11日公布的11月消費者物價指數，美國平均零售蛋價較去年同期上漲38%，且單月就漲了8%；其中A級蛋更是由1年前的每打2.14美元衝上3.65美元。

美國雞蛋供應商Eggs Unlimited副總裁莫斯柯朱里（Brian Moscogiuri）示警，蛋價有「非常真實的可能性試探歷史高點」。美國A級蛋價格去年1月創下每打4.82美元的史上頂峰價格，相較於前1年同期僅每打1.93美元。

●禽流感疫情嚴峻

眼前這波蛋價飆漲一大罪魁禍首和2022-23年的漲勢一樣，都是禽流感。莫斯柯朱里指出，美國正處於疫情「嚴重爆發」之中。

根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）的資料，美國今年約有3300萬隻商業蛋雞因禽流感遭到撲殺。農業市場研究公司Expana蛋市分析師霍伊諾夫斯基（Ryan Hojnowski）指出，這已造成雞蛋供應出現短缺。

美國CDC的資料顯示，今年死亡的商業蛋雞當中，約半數或1500萬隻發生在10月15號之後；而根據Expana的統計，美國躉售蛋價自10月中以來已暴漲97%。

美國康乃爾大學詹森商學院（Cornell SC Johnson College of Business）農業經濟學教授諾瓦柯維奇（Andrew Novakovic）表示，只要有1隻雞染上禽流感，很可能附近幾乎所有雞都會得病，或是會在很短時間內感染。

●假期旺季推高需求

專家還指出，供應量減少加上需求進入旺季，使得價格漲勢難擋。霍伊諾夫斯基表示：「第4季通常是雞蛋需求最強的時節，因為消費者往往在感恩節和耶誕節假期間會烘焙糕餅。」他預期一旦假期效應過去，蛋價會出現一些回落。

然而專家提醒，蛋價走勢仍難以預測。首要原因是禽流感疫情會持續多久還不清楚。美國飼養的乳牛最近才爆發過疫情，且據CDC說法，近期出現幾起美國酪農業和養雞業勞工感染病例。

霍伊諾夫斯基說：「如同任何傳染病，要準確預測它會如何發展有點困難。」（譯者：張正芊/核稿：嚴思祺）1131213