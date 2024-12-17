加拿大副總理兼財長方慧蘭閃辭 杜魯道政府面臨挑戰

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（中央社渥太華16日綜合外電報導）加拿大副總理兼財政部長方慧蘭今天遞出辭呈，自曝與總理杜魯道在應對美國總統當選人川普的關稅威脅方面意見分歧，對已不得民心的杜魯道政府帶來意料之外的打擊。

綜合法新社和路透社報導，56歲的方慧蘭（Chrystia Freeland）閃電請辭，成了首位公開表示與杜魯道（Justin Trudeau）意見相左的內閣成員，恐使杜魯道的總理寶座岌岌可危。

自由黨（Liberal Party）領袖杜魯道在民調中落後他的主要競爭對手、保守黨（Conservative Party）黨魁博勵治（Pierre Poilievre）20個百分點，自9月以來，博勵治已3度嘗試推翻政府並迫使其提前大選。

方慧蘭在致杜魯道的辭職信中表示，「我們的國家正面臨嚴峻挑戰」，她指的是川普計劃對加拿大進口商品徵收25%關稅。

「在過去幾週的時間裡，你和我發現我們對於加拿大的最佳前進道路意見分歧。」

方慧蘭在信中寫道：「週五，您告訴我，您不再希望我擔任您的財長，並為我提供另一個職位。幾經考慮，我得出結論，對我而言，唯一誠實可行之路是辭去內閣職務。」

公共安全部長勒布朗（Dominic LeBlanc）是杜魯道核心圈的成員，馬上獲任命擔任少數自由黨政府的財政部長。

記者出身的方慧蘭2013年首次當選國會議員，兩年後自由黨掌權後加入杜魯道內閣，擔任貿易部長和外交部長等重要職務，並領導與歐盟及美國的自由貿易談判。

而她最近的任務是協助領導加拿大面對即將上任的川普政府。作為第一位掌握國家財政大權的女性，她也被認為是杜魯道的潛在接班人。

杜魯道上個月飛往佛羅里達州，與川普在海湖俱樂部（Mar-a-Lago）共進晚餐，試圖化解關稅威脅，但目前還沒有跡象表明川普正在改變立場。

方慧蘭說，加拿大必須「極其認真地」對待川普的關稅威脅。

她警告說，這可能會導致兩國打起「關稅戰」，並表示加拿大在財政方面必須「有備無患」。

她說：「這意味要避免代價高昂的政治花招，這是我們無法承受的。」這顯然是對加國最近實行免稅假期的譴責，批評者說，這項政策代價高昂，目的是在支撐執政自由黨支持率日益下滑的命運。

達爾豪希大學（Dalhousie University）教授滕博爾（Lori Turnbull）說，方慧蘭求去是「一場徹頭徹尾的災難」。

她說：「這確實表明杜魯道面臨信任危機，讓他的總理之路變得更加困難。」（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）1131217