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波蘭將領：俄羅斯擾亂波羅的海 考驗北約底線

2024/12/17 12:44
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（中央社華沙16日綜合外電報導）波蘭一名監督波羅的海安全的海軍將領表示，俄羅斯正在擾亂這個地區的行動通訊與船舶追蹤數據，威脅船隻航行與能源供應，目的在於測試西方強權將如何應對。

路透社報導，波蘭海軍中將雅沃斯基（Krzysztof Jaworski）表示，莫斯科正有系統地使用這種策略來隱藏自家船隻的航行，在與8個北大西洋公約組織（NATO）國家及俄羅斯相鄰海域干擾他方運作。

雅沃斯基上週接受媒體採訪時表示：「波羅的海的混合戰爭是我們面臨的最大挑戰。」他指的是發動常規攻擊的同時，試圖破壞政治、能源供應與其他系統的手段。

這位波蘭海事部門指揮官補充說：「我們正在談論的是俄羅斯的侵略行為。他們試圖擾亂我們的生活。」「他們也在測試我們，作為一個聯盟（可以忍受）他們的底線。」

自2022年俄羅斯入侵烏克蘭以來，沿著相對較淺海底運行的數十條電信電纜與重要天然氣管道，已發生至少3起疑似遭破壞事件。

德國聯邦情報局（BND）局長卡爾（Bruno Kahl）上個月表示，俄羅斯對西方目標的破壞行為，最終可能促使北約考慮援引聯盟第5條「共同防禦條款」。

另一方面，歐盟今天就俄羅斯入侵烏克蘭通過第15輪制裁措施。

新的制裁對象包括52艘屬於俄羅斯「影子艦隊」的船隻，這些船隻試圖規避西方石油、武器和糧食運輸限制，使名單上的船隻總數達到79艘。

雅沃斯基表示，自2022年北溪（Nord Stream）天然氣管線遭破壞以來，俄羅斯商船已數十次關閉允許電子導航的船舶自動辨識系統（AIS）訊號。

他說，此舉違反海事法，讓船隻在不被發現的情況下移動，危及在該地區航行的其他船隻。

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波蘭國家安全局（BBN）負責人西維拉（Jacek Siewiera）上週表示，預計俄羅斯會將其海軍艦艇，包括目前在敘利亞的飛彈護衛艦移防至聖彼得堡（St. Petersburg），此舉將使這些艦艇進入波羅的海。

當被問及波蘭與其盟國將如何應對此類行動時，西維拉表示，波蘭將僅限於觀察與監視，同時也將出現於海上，「以便潛在對手能看到我們已準備好採取行動」。（譯者：屈享平/核稿：劉文瑜）1131217

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