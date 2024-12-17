英國會討論安德魯王子間諜案 中使館稱誣衊

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（中央社台北17日電）英國安德魯王子捲入中國間諜案，昨天英國國會議員提出緊急質詢，要求內政部須就中共中央統戰部在英國的活動，指派官員答詢並發表聲明。中國駐英使館強烈譴責，並稱其目的是為誣衊中國，破壞中英正常人員往來。

英國法院昨天揭露安德魯王子（Prince Andrew）身邊的中國間諜身分為商人楊騰波。但在楊騰波匿名權未解除前，英國國會及輿論已出現一波波強力要求公開他身分的聲浪。

經在野保守黨籍國會議員暨前黨魁史密斯（Iain Duncan Smith）要求，下議院議長霍伊爾（Lindsay Hoyle）准允昨天下午就史密斯提出的問題對英國官員進行緊急質詢。史密斯的緊急質詢主題為中共中央統戰部在英國的活動，內政部須指派官員答詢並發表聲明。

中國駐英使館官網17日以不具名發言人答記者問名義表示，16日下午英國國會的辯論，少數英國議員的反中鼓噪暴露他們的陰暗心理、狂妄和無恥，是典型的賊喊捉賊。「目的是汙衊抹黑中國，打壓英國華人群體，破壞中英正常人員往來，予以強烈譴責」。

針對楊騰波遭英國對內情報機關「軍情五處」（MI5）認定，為中共中央統戰部效力、在英中兩地掌握足以發揮影響力的高階人脈，並在英國從事秘密活動。

中國駐英使館發言人稱，中國統一戰線工作光明磊落、無可厚非，但英方一些人蓄意詆毀，用心險惡，決不可能得逞；並重申中國共產黨領導的統一戰線工作，旨在促進中國與世界各國開展正常民間人文交流、發展友好關係。

發言人敦促英方立即停止製造事端，制止反中政治操弄，停止破壞中英正常人員交往。

發言人強調，健康穩定的中英關係不是一方對另一方的恩賜，而是雙方共同利益所在；英方應端正對中認知，認清歷史大勢，在相互尊重、互不干涉內政、平等互利等原則基礎上處理對中關係。

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據公開資料，現年約50歲的楊騰波在2002年赴英國求學前，在中國曾是一名資淺公務員。2005年他在英國成立一家公司，起初從事旅遊、展會和公關工作，進而發展商業顧問、「戰略諮詢」及投資服務。該公司於2020年由Newland UK Ltd 更名為Hampton Group International Ltd （漢普頓國際集團）。

楊騰波曾獲安德魯王子授權，可在中國為王子接洽潛在投資金主和商業夥伴。儘管楊騰波否認與統戰部有關連，但其手機存有發給統戰部的信，以及對外自我介紹為中國人民政治協商會議海外代表的訊息。（編輯：謝怡璇/吳柏緯）1131217