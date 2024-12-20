瑞士俄國外長罕見通電話 討論烏克蘭衝突

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（中央社莫斯科19日綜合外電報導）俄羅斯今天表示，外交部長拉夫羅夫罕見與瑞士外長通話討論烏克蘭衝突。延續許久的俄烏戰爭已使俄國與瑞士的關係陷入冷凍。

法新社報導，俄國外交部表示，拉夫羅夫（Sergei Lavrov）昨天與瑞士外長凱西斯（Ignazio Cassis）通話，「就烏克蘭衝突交換意見」；拉夫羅夫詳細解釋俄方對於解決當前局勢的立場，並概述俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的條件。

這次通話是俄羅斯與西方官員在烏克蘭衝突期間的罕見對話。值此之際，全世界正在為美國總統當選人川普（Donald Trump）重返白宮做準備。

俄羅斯對烏克蘭持續將近3年的攻勢，令瑞士政府對本身長期以來的中立傳統產生質疑。

路透社報導，瑞士今年6月在烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）要求下主辦了烏克蘭和平峰會，但俄羅斯並未受邀。澤倫斯基曾說，他希望安排一場有俄方人員出席的後續會議，但俄國9月回應稱不參加。

俄國外交部今天的聲明並未提及拉夫羅夫與凱西斯是否討論了第2場會議的提案，但聲明指出，瑞士是「對促進和解表達興趣的國家之一」。

瑞士外交部回應法新社提問時，證實凱西斯與拉夫羅夫通話。

瑞士並非歐洲聯盟（EU）成員國，在軍事上秉持中立，但已跟進其他歐洲國家，就俄國侵烏行徑制裁俄羅斯。（譯者：楊昭彥）1131220