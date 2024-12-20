星巴克工會美國3城市罷工 耶誕前恐擴至更多門市

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（中央社洛杉磯20日綜合外電報導）連鎖咖啡業者星巴克（Starbucks）的員工今天起將於美國3大城市展開罷工，其工會揚言，罷工行動可能會在忙碌的耶誕節前夕期間擴大到全美各地。

法新社報導，星巴克罷工初步將影響洛杉磯、芝加哥和西雅圖等3大城市的門市，同時，電子商務巨擘亞馬遜（Amazon）也在耶誕假期之前購物旺季的關鍵時刻傳出罷工。

代表全美數百家門市員工的星巴克工會（Starbucks Workers United）表示，數個月來的協商談判沒有進展，罷工行動目的是為了迫使公司改善員工薪資和工作條件。

星巴克工會新聞稿引述德州店員艾爾哈賈波歐迪（Fatemeh Alhadjaboodi）的說法：「沒人想罷工，這是最後手段，但星巴克違背曾對數以千計員工做出的承諾，讓我們別無選擇。」

工會罷工之際，星巴克正努力因應主要市場銷售停滯的問題。星巴克工會指出，12月24日以前每天都還會有更多的門市受影響。（譯者：劉淑琴/核稿：陳彥鈞）1131220