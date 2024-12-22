加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
明年起旅宿業不得主動提供一次性備品 違者最高罰6000元
首頁 / 國際

日本大阪音樂會大型帳篷遭強風吹垮 7人受傷

2024/12/22 11:03
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京22日綜合外電報導）日本大阪府和泉市昨天一場慈善音樂會上，發生強風吹垮大型帳篷造成7人受傷意外，警方正在調查事發詳細狀況。

日本放送協會（NHK）報導，音樂會由和泉市教育委員會等單位主辦，並委託業者搭建作為會場大型帳篷。和泉市教育委員會對造成民眾受傷致歉，並祈求傷者早日康復，接下來在查明事發原因同時，也會採取對策防止類似意外再度發生。

警方與和泉市教育委員會表示，昨天晚間6時過後，在和泉市一處公園為能登半島地震等舉辦的慈善音樂會上，發生高度約5公尺、長寬各約15公尺的大型帳篷遭強風吹垮意外，造成帳篷內約60人中有6名觀眾及1名工作人員遭支柱等物體撞擊受傷送醫。

警方表示，傷者中有一名70多歲女性因為頭部遭撞擊傷勢較為嚴重，已住院接受治療。

由於業者在50個位置用約30公斤的重物固定帳篷，警方正在調查事發時詳細狀況。

大阪管區氣象台表示，包括和泉市在內的大阪府全境，從昨天上午開始就被發布「強風注意報」。（譯者：黃名璽）1131222

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

27
更多編輯台推薦新聞：