日本大阪音樂會大型帳篷遭強風吹垮 7人受傷

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（中央社東京22日綜合外電報導）日本大阪府和泉市昨天一場慈善音樂會上，發生強風吹垮大型帳篷造成7人受傷意外，警方正在調查事發詳細狀況。

日本放送協會（NHK）報導，音樂會由和泉市教育委員會等單位主辦，並委託業者搭建作為會場大型帳篷。和泉市教育委員會對造成民眾受傷致歉，並祈求傷者早日康復，接下來在查明事發原因同時，也會採取對策防止類似意外再度發生。

警方與和泉市教育委員會表示，昨天晚間6時過後，在和泉市一處公園為能登半島地震等舉辦的慈善音樂會上，發生高度約5公尺、長寬各約15公尺的大型帳篷遭強風吹垮意外，造成帳篷內約60人中有6名觀眾及1名工作人員遭支柱等物體撞擊受傷送醫。

警方表示，傷者中有一名70多歲女性因為頭部遭撞擊傷勢較為嚴重，已住院接受治療。

由於業者在50個位置用約30公斤的重物固定帳篷，警方正在調查事發時詳細狀況。

大阪管區氣象台表示，包括和泉市在內的大阪府全境，從昨天上午開始就被發布「強風注意報」。（譯者：黃名璽）1131222