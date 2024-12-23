南海爭端不斷 菲律賓將購買美國泰風飛彈系統

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（中央社馬尼拉23日綜合外電報導）菲律賓軍方今天說，計劃購買美國泰風（Typhon）飛彈系統，以保護海上權益。其中，菲律賓主張的南海權益與地區強權中國重疊。

法新社報導，美國陸軍今年稍早與長期盟邦菲律賓進行年度聯合軍事演習時，在菲律賓北部部署泰風中程飛彈系統，並在演習結束之後將其留在原地。儘管北京批評此舉破壞亞洲穩定，但美國不為所動。

從那時開始，菲律賓軍方利用這套系統訓練軍隊以熟悉操作。

菲律賓陸軍司令賈里多（Roy Galido）在記者會說：「計劃購買它，是因為我們在群島防禦實施概念中，看中它的可行性和功能性。」

他說：「我很高興向同胞報告，你們的軍隊正在建構這項能力，以保護我們的主權。」他還說，購置的飛彈系統總數將取決於「經濟情況」。

賈里多說，一般來說，菲律賓軍方從規劃至取得新武器系統，至少需要兩年或更長時間。他還說，購置飛彈系統的費用尚未列入2025年的預算。

美國洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）為美國陸軍開發的泰風飛彈系統，是一套「中程能力」（mid-range capability）陸基飛彈發射系統，射程為480公里，但更長射程的版本正在開發中。

美國泰風飛彈系統出現在菲律賓領土，已經激怒北京。近幾個月來，中國軍隊和菲律賓針對南海有爭議的珊瑚礁和水域而發生的對抗不斷升高。（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）1131223