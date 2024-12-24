南亞海嘯20年 印尼婦女心繫家鄉不願搬離海邊

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（中央社記者李宗憲雅加達24日專電）南亞大海嘯將滿20週年，印尼亞齊省有些失去至親的倖存者仍無法從災難中走出，創傷至今仍在。但其中有些人卻不願搬離被官方認定為危險區域的海邊社區，主因是希望能與家鄉和逝去的親人繼續存有連結。

20年前的南亞大海嘯改變許多印尼人的命運，瑪克德克（Mak Dek）和德維（Dewi Agustin）是其中2人，住在重災區烏勒類村（Ulee Lheue）的她們，在海嘯中失去至親和家園，至今對2004年的災難景象仍記憶猶新。

印尼BBC（BBC Indonesia）今天報導，瑪克德克和德維2名婦女住在亞齊省烏勒類村莊，該村莊是2004年12月26日南亞大海嘯中，受創最嚴重的村莊之一。

報導指出，亞齊和其他海岸城市共有超過16萬人，在當年高達35公尺的海嘯中喪生。

2004年12月26日星期日當地時間上午7時58分，規模9.3大地震侵襲印尼外海，引發災難性大海嘯，造成至少22萬人罹難。

今年56歲的瑪克德克在海嘯中失去母親、丈夫和2個年幼孩子，並說：「我一直記得（大海嘯），我無法忘記它。」

海嘯發生時正值週日早上，瑪克德克與其他居民逃進拜圖拉曼清真寺（Baiturrahim），許多建築物因海浪沖擊受損，唯獨該清真寺建築屹立不搖。

瑪克德克哭著回憶，地震發生後，丈夫和孩子到清真寺後方，巡視因地震而倒塌的房子，因此當海嘯發生時，她獨自抱起生病的母親時，卻不小心滑落，母親隨後被海浪捲走。

她說：「我媽媽從我手中滑落，猛烈的海浪將母親和清真寺內的其他人都捲走了。」

瑪克德克的母親、丈夫和孩子至今仍失蹤，他們的遺體至今仍未被尋獲。瑪克德克一直希望能找到他們的遺體，直到有人在對她說，「別找了，只要為你的母親、丈夫和孩子祈禱」後，她才不再找尋遺體。

另一名海嘯倖存者、瑪克德克的鄰居德維，也在海嘯中失去母親，至今她仍無法忘記20年前那場恐怖災難。

德維回憶，海嘯發生後的5年，她的創傷嚴重，並說：「每次下大雨或天空變暗時，我都會拼命跑到我認為安全的地方。」

2004年海嘯發生時，德維與家人正在參加家庭聚會，地震發生時，他們仍不知道海嘯將襲來，當洪水抵達陸地後，強大地水流將她與家人沖散，會游泳的德維多次試圖救她的孩子。

德維當時把孩子放在漂浮在水面上的冰箱，並緊抓一棵倒下的椰子樹。她說：「孩子緊緊抓住我的頭髮。」

德維大部分的家人都在海嘯中幸運地存活下來，唯獨她的母親失去蹤影。

德維和瑪克德克起初與其他災民一樣，居住在政府安排的住宿地點，但最後卻選擇搬回烏勒類村莊。

德維向印尼BBC表示，她的丈夫是烏勒類人，與當地有經濟和社區上的連結。因此當她提議搬到其他區域時，隨即遭到其丈夫與小孩的反對。

瑪克德克對此表示同意，並指出，雖然每次前往清真寺祈禱時仍會感到難過，但她沒有任何理由要離開自己的村莊。

她說：「這是我出生的土地，我在這裡長大。我的父母死在這裡，我丈夫的父母也死在這裡。這裡有他們的墳墓。」

印尼國家災害應變總署（BNPB）曾表示，約有500萬印尼人居住在海嘯可能發生的區域。

針對部分災民不願搬離災害風險區域，代理省長薩夫里扎（Safrizal Zakaria Ali）表示，若居民仍然選擇住在海岸邊，那就必須清楚知道若海嘯來襲該如何應對。

薩夫里扎說：「若我們無法移動災害，人們也不想搬離，那就是與災難共存。」（編輯：高照芬）1131224