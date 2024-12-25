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美星巴克平安夜罷工擴至300門市 估5千員工加入

2024/12/25 11:28
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（中央社紐約24日綜合外電報導）美國星巴克的罷工行動今天擴大至全美逾300家門市，星巴克工會指出，這場為期5天的罷工預計將在平安夜晚間結束，在罷工結束前預估有超過5000名員工將離開工作崗位。

路透社報導，在美國擁有超過1萬家直營門市的星巴克（Starbucks）表示，今天仍有98%門市正常營運，約170家門市關閉，但拒絕就這次罷工對整體運營的可能影響發表評論。

星巴克工會（Starbucks Workers United）則聲稱，有超過290家門市「完全關閉」，全美45個州預計將有超過300家門市參與罷工。

星巴克工會表示，在平安夜這天的罷工行動，預計將成為星巴克有史以來規模最大的一次罷工。一名俄勒岡州的咖啡師在工會聲明中指出：「這次罷工不過是小試身手，這只是個開始。」

星巴克工會代表全美525家門市的員工，並已在紐約、洛杉磯、波士頓和西雅圖等12個主要城市發起罷工，針對薪資、人力配置和排班等問題提出訴求。

星巴克今年4月開始與工會展開談判，本月已進行超過8場協商。但由於談判陷入僵局，工會於本月20日展開罷工。（譯者：張茗喧/核稿：張曉雯）1131225

#星巴克
#美國
#罷工
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