墨西哥格瑞羅州暴力頻傳 耶誕市集籌辦人當街遭槍殺

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（中央社墨西哥市24日綜合外電報導）墨西哥當局表示，墨西哥南部格瑞羅州（Guerrero）首府奇潘辛戈（Chilpancingo）的耶誕市集籌辦人今天參加一場街頭節慶活動時，與另一名男子雙雙遭到槍擊身亡。

法新社報導，根據格瑞羅州檢方和州政府官員的說法，奇潘辛戈耶誕市集董事長魯伊斯（Martin Ramirez Ruiz）在參加一場舞會時，遭到數名武裝男子攻擊。

目擊者說，攻擊者朝跳舞的人開槍，擊斃魯伊斯和另一名男子。當局尚未公布這名男子身分。

格瑞羅州州長薩加多（Evelyn Salgado）在社群媒體平台X發文表示，這起槍擊案「是不可容許的行為，（凶手）必定會受到懲罰」。

格瑞羅州檢察官辦公室透過聲明說，檢方已對這起事件展開殺人案調查。

奇潘辛戈耶誕市集是格瑞羅州最大耶誕市集之一，每年吸引數千人參加。但這座城市近幾個月來深受暴力打擊，新選出的市長阿科斯（Alejandro Arcos）10月上任6天後便遭人謀殺斬首，他的頭顱還是在一輛車頂上被發現。

奇潘辛戈11月還出現11人遭到分屍的屍塊，這些人包括在17名10月通報的失蹤人口當中。

當局將矛頭指向名為「松鼠」（Los Ardillos）的犯罪組織，這個組織也和販毒、勒索和綁架犯罪有關。（譯者：林沂鋒/核稿：張正芊）1131225