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蘇利南前總統逃亡期間辭世 享壽79

2024/12/26 10:48
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（中央社蘇利南首都巴拉馬利波25日綜合外電報導）蘇利南政府今天表示，逃亡近一年的前總統包特西已經辭世，享壽79歲。包特西因1982年殺害15名政治異議人士遭定罪，為躲避坐牢而逃亡海外。

外交部長拉姆丁（Albert Ramdin）對路透社表示：「政府透過家屬和政府本身的調查，獲悉蘇利南共和國前總統包特西先生辭世。」

政府表示，包特西是在昨天去世，但並未證實他在何處去世，甚至連在哪個國家辭世也沒說明。蘇利南當局上週突襲搜查包特西住處，今天上午支持者聚集在那裡悼念他。

曾以警察局長和司法部長身分調查此案的蘇利南總統桑多奇（Chan Santokhi），在聲明中對包特西的家人表示哀悼，並敦促大家保持冷靜。

聲明寫道：「本著節日和年末的精神，總統呼籲所有人保持尊嚴和冷靜，維護和平與秩序，並本著這些特殊日子的精神祈禱。」

包特西主導這個南美國家政壇數十年，1980年領導政變，2020年卸任。

2019年，他和其他6人因參與1982年謀殺15名包括律師、記者、工會領袖、士兵和大學教授在內的政府主要批評人士遭定罪，被判處20年監禁。

經過多年法律纏訟，包特西被勒令今年1月到監獄報到，但他並未在指定日期現身。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）1131226

#南美
#路透社
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