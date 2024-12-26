日本女川核廠2號機時隔14年恢復商轉 311災區首例

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（中央社記者洋明珠東京26日專電）2011年東日本大震災（311大地震）時受災的東北電力公司女川核電廠2號機在完成檢查作業後，今天恢復商業運轉。這是該機於2010年11月停機以來，時隔14年恢復商業運轉，創下311災區首例。

日本朝日新聞報導，位於宮城縣女川町與石卷市、由東北電力公司營運的女川核電廠2號機今天完成最後的檢查作業，原子力規制委員會（類似台灣的核能安全委員會）也完成確認。規制廳檢查官今天傍晚將「使用前確認證」交給女川核電廠廠長阿部正信，2號機可正式商業運轉。

女川核電廠位於距離311大地震震央約130公里處，是距離震央最近的核電廠，與發生核災的東京電力公司福島第一核電廠同為沸水反應爐（BWR）。

311大地震時，女川核電廠包括當時正在定期檢查的2號機在內，共有3座機組停機。受震災影響，核子反應爐安全殼浸水、高壓電源盤發生火災。

東北電力公司斥資5700億日圓（約新台幣1205億元）進行安全對策工程，2號機在2020年2月獲原子力規制委員會安全審查合格，安全對策工程今年5月底結束，10月重啟運轉、11月開始輸送電。（編輯：唐佩君）1131226