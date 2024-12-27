秘魯海岸觀光區遭漏油汙染 發布環境緊急狀態

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（中央社利馬26日綜合外電報導）秘魯北部一段深受遊客歡迎的海岸線因漏油事件需要清理，秘魯宣布進入「環境緊急狀態」。

法新社報導，國營能源公司「秘魯石油」（Petroperu）表示，塔勒拉省（Talara）6處海灘的清理工作目前幾已完成；另外，為減輕此地鳥類、動物和商業活動所受影響，相關工作也在規劃中。這個地區民眾的生計全仰賴漁業和旅遊業。

秘魯官方「安第那通訊社」（Andina）昨晚報導，環境部已決議這項緊急措施將執行90天，在此期間，當局必須進行復原工作，並採取補救措施。

秘魯石油公司上週末表示，本月20日在卡普亞納斯（Las Capullanas）海灘發現有漏油跡象，當時正準備將原油裝載到油輪上。秘魯石油公司未具體說明漏油原因或洩漏多少油量。

秘魯政府環境評估暨監督署表示，漏油面積廣達47至229公頃。

秘魯檢方22日以涉嫌環境汙染罪為由對秘魯石油公司展開調查，指稱汙染已影響到秘魯的太平洋沿岸和海洋。

檢方表示：「同時也發現，鳥類和海洋動物都受到嚴重波及。」（譯者：紀錦玲/核稿：曾依璇）1131227