4米高巨浪襲擊南美3國 近百港口關閉已知3死

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社利馬29日綜合外電報導）高達4公尺的巨浪襲擊南美洲國家厄瓜多、智利和秘魯，已造成3人喪生，近100個港口因惡劣條件而關閉。

法新社報導，厄瓜多國家風險管理處（National Secretariat of Risk Management）處長賈理耀（Jorge Carillo）在記者會稱當前發生「極端事件」，並警告未來可能恐還會再有類似現象。

賈理耀還說不幸的是極端事件在當地造成兩死，都在厄瓜多西南部曼塔地區（Manta region）。

另一死亡通報在智利。智利海軍說稱發現一名30歲男子被死於一處海灘。

在秘魯，海軍海洋學部（Oceanographic Department）主管瓦利雅（Enrique Varea）告訴秘魯廣播公司「N頻道」（Canal N），指由於海浪不斷衝擊，幾乎所有港口均告關閉。

瓦利雅預測未來幾天還會有巨浪，但估計30日會開始逐漸趨緩，並在1月的頭幾天恢復正常。

當地媒體播放的畫面顯示，秘魯部分地區的港堤和公共廣場都被淹沒，居民紛紛逃往地勢較高地方。

根據秘魯海軍說法，這些巨浪是由近海的海風於美國外海所生成。

據秘魯國家緊急行動中心（National Emergency Operations Center）表示，這波巨浪現象是從耶誕節開始，將持續到2025年元旦。（譯者：紀錦玲/核稿：陳亦偉）1131230