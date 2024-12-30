日本里索那銀行網銀一度停擺 疑遭網路攻擊
2024/12/30 14:20
（中央社東京30日綜合外電報導）日本里索那銀行（Resona Bank）的個人網路銀行昨晚9時起發生故障無法交易後，今天凌晨1時15分左右已修復完畢。銀行方面表示，疑似受到網路攻擊。
共同社報導，里索那銀行說明可能是受到向伺服器傳送大量數據的「分散式阻斷服務攻擊」（DDoS attack），所幸沒有顧客數據外洩等受害狀況。
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除了里索那銀行外，里索那集團旗下其他3家銀行埼玉里索那銀行（Saitama Resona Bank）、關西未來銀行（Kansai Mirai Bank）、港銀行（The Minato Bank）也發生相同故障。
三菱日聯銀行（三菱UFJ銀行）和日本航空（Japan Airlines, JAL）本月稍早也疑似遭到分散式阻斷服務攻擊，導致三菱日聯銀行網銀無法連線，日航當時則出現大規模系統故障，造成部分航班誤點，機票一度停售。（譯者：楊惟敬/核稿：李佩珊）1131230
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