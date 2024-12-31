2025年日本新成人推估109萬人 少子化趨勢未歇

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（中央社記者楊明珠東京31日專電）日本總務省今天公布（截至2025年1月1日）的人口推估顯示，2006年誕生、今年18歲的新成人有109萬人，比實施推估以來創最少記錄的2004年新成人數多3萬人，少子化趨勢未停歇。

日本共同社報導，2025年新成人109萬人，其中男性56萬人、女性53萬人，新成人占總人口的0.88%，比2004年新成人占總人口比例微增0.02個百分點。

新成人數在第2次嬰兒潮世代（1971至1974年出生）步入成年的1990年代前半超過200萬人，之後有減少的傾向。

在日本，成人的年齡於2022年4月已從20歲調降為18歲。

總和生育率（TFR）顯示，每名女性一生生孩子的推定人數，相較於創下當時最低紀錄的2005年1.26，之後微升。分析原因，主要是景氣復甦等因素，出生人數增加。

蛇年出生的人口當中，男性485萬人、女性516萬人。以出生的年份來看，1965年出生滿60歲者最多，有174萬人。2013年出生滿12歲者103萬人。

日本自1968年開始實施人口推估，根據人口普查的數據，從出生數、死亡數等算出。旅居日本逾3個月的外國人也包括在內。

蛇年生的日本知名人士有動漫導演宮崎駿（1941年）、男星松平健（1953年）、女歌星中森明菜（1965年）、女星松隆子（1977年）、圍棋棋士井山裕太（1989年）、足球國家代表隊選手久保建英（2001年）等。（編輯：陳承功）1131231