舊金山15分鐘煙火秀迎新年 民眾盼新政府新氣象

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（中央社記者張欣瑜舊金山1日專電）美國舊金山迎接2025年，海灣大橋上演長達15分鐘的精彩煙火秀，由於天氣不錯，整晚都未起霧，數千人湧入渡輪大廈周圍觀賞表演。美國大選過後社會動盪，民眾不願多談政治，只希望新政府能夠帶來新氣象。

美國跨年重頭戲從東岸的紐約時報廣場開始，3小時過後，西岸的舊金山接棒、迎接新的一年到來。民眾歡呼聲中，絢爛的煙花於海灣大橋（Bay Bridge）上空綻放，這座連接舊金山與奧克蘭2大城市的橋梁瞬間化身舞台，上演長達15分鐘的煙火秀。

為了等待跨年倒數的精彩瞬間，世界各地觀光客、美國民眾傍晚過後陸續湧入舊金山市中心的渡輪大廈（Ferry Building）卡位，美國大選剛過，社會還瀰漫對立氣氛，相較於往年，今年參與跨年的民眾顯得格外低調，擔憂未來局勢但不願公開發表意見。

由於美國總統當選人川普（Donald Trump）揚言將大規模驅逐無證移民，與女兒一同跨年的民眾柴普曼（Zack Chapman）告訴中央社，自己經營餐館，擔心這項措施會導致員工人數不足，「這個社會需要移民來支撐，我們現在卻說要把他們趕走」。

除了政局變化，過去一年，人工智慧（AI）持續走入民眾生活。舊金山民眾柴里（Will Cherry）預期2025年臉部、眼球、語音等數位辨識技術會更加進步，「這（被監控）是一件令人感到可怕的事情，即便不少人能夠從中獲取利潤」。

焦慮之外，有些民眾致力分享歡樂。一名打扮成已故流行音樂天王麥可傑克森（Michael Jackson）的藝術家，頂著爆炸頭在現場模仿偶像，吸引大批民眾圍觀。他向記者表示，2024年發生很多瘋狂的事，希望自己能像麥可傑克森一樣帶給大家歡樂。

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與好友一同跨年的施密特（Anne Schmidt）則笑說，她的願望十分渺小，只盼望「能找到一份更有意義的工作、投資自己、有能力搬到市中心、遇見一生的伴侶」。

今年跨年夜天氣晴朗，煙火秀吸引數千人到場觀看，舊金山警方到場維安，確保大眾平安離場。川普即將在1月20日就職，美國民眾跨年完後將迎接新政府走馬上任，除希望美國能夠再次偉大，許多人也衷心期盼新政府能夠帶來新的氣象。（編輯：張芷瑄）1140101