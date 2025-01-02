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維珍澳洲航空空服員遇性侵與搶劫 斐濟警方調查

2025/1/2 11:08
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（中央社斐濟首都蘇瓦2日綜合外電報導）斐濟警方今天表示，據稱維珍澳洲航空（Virgin Australia）2名空服員跨年時於納迪（Nadi）遇襲，1女1男分別遭到性侵與搶劫，警方已在調查整起案件。

路透社報導，斐濟周姓代理警察局長（Juki Fong Chew，音譯）在聲明中表示，機組員原訂在斐濟短暫停留後，翌日繼續接下來的航程。

維珍澳洲航空表示已獲知此事並派人前往斐濟支援，但在給路透社的聲明中並未提供進一步細節。

斐濟警方表示，目前為止調查發現，維珍澳洲航空一些機組員都去納迪一間夜店。

斐濟代理警察局長表示：「其中2名組員離開夜店試圖返回旅館時，不幸成為涉嫌性侵與搶劫的受害者。」他還表示，調查仍在繼續。

澳洲外交貿易部其沒有立即回應路透社的置評請求。

根據澳洲廣播公司新聞網（ABC NEWS）報導，警方表示去年12月31日於夜店Bar One外發生一起涉及1女1男的案件，助理警察局長瓦卡（Mesake Waqa）表示女子遇到性侵，男子遭搶後面部受傷，送往醫院治療。

南太平洋島國斐濟是熱門的旅遊目的地，根據斐濟旅遊網，去年11月接待遊客7萬6845名，其中大部分來自澳洲、紐西蘭和北美。（譯者：屈享平/核稿：陳昱婷）1140102

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