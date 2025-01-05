日人年假收假高峰 成田機場5萬多人返抵國門

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊明珠東京5日專電）日本部分民眾最多可放到9天的新年假期（日本稱年末年始）休至今天，位於千葉縣的成田國際機場出現收假高峰，今天在海外過年度假返抵成田機場的日本民眾約有5萬多人。

成田機場今天有很多從亞洲、歐洲飛抵的班機載著許多到海外過年的日本民眾返抵國門，機場可看到很多人攜家帶眷推著大行李箱，或是用推車載著高爾夫球球具等。

成田空港（機場）公司表示，今天是在海外過年的民眾返國的高峰，今天（5日）這一天估計約有5萬多人搭機回到成田機場。

很多日本民眾最長可休9天（從上個月28日至今天），所以前往美國夏威夷、關島等度假勝地，或者是到台灣、東南亞等地旅遊的日本民眾多。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台日混血的日本藝人渡邊直美昨天在Instagram表示，「年末年始去了台灣一趟！和我表姊及表姊女兒見面，我們長得像嗎？」她上傳了與表姊及表姊女兒3人的合照。

她還表示，「跨年倒數時在有名的101大樓看煙火秀，還吃了很多好吃的，開懷大笑，真的是太棒了。謝謝台灣」。渡邊的粉絲留言回應表示，「3人照片很漂亮」、「煙火超豪華」、「看起來很快樂」。（編輯：田瑞華）1140105