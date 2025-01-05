日本岩手縣養雞場爆發禽流感 撲殺約5萬隻雞

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（中央社記者楊明珠東京5日專電）日本岩手縣輕米町的養雞場陸續發生雞隻死亡情形，經詳細檢查結果，確認這些雞隻感染了高病原性禽流感病毒。岩手縣已開始進行撲殺這座養雞場約5萬隻雞的作業。

日本放送協會（NHK）報導，岩手縣府表示，昨天（4日）上午接獲來自輕米町的養雞場通報得知「暴斃的雞隻愈來愈多」。實施基因檢查的結果，確認這些雞隻感染了高病原性禽流感病毒。

今天上午9時（台灣時間8時）許開始，針對這座養雞場飼養的約5萬隻雞進行撲殺作業。

這座養雞場周圍半徑3公里以內列為禁止雞隻、雞蛋搬運的區域；半徑10公里以內（約有67座農場）列為雞隻、雞蛋不得出貨至區域外的地區。

岩手縣府今天召開對策本部會議，討論如何因應這次的禽流感疫情。

知事達增拓也在會上說：「希望縣內養雞場人員都徹底做好消毒等衛生管理，如果確認雞隻有異常狀況時，務必儘速通報。會努力與相關團體合作，迅速做好防疫措施，也會正確發訊，以免縣民感到不安。」

這是岩手縣本季第二度確認雞隻爆發禽流感。本季第一次發現雞隻爆發禽流感是本月2日岩手縣盛岡市的養雞場。（編輯：田瑞華）1140105