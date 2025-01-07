加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
苗栗三灣低溫4.2度 吳德榮：9日起有雨冷空氣再增強
首頁 / 國際

德警察工會請願禁止私人燃放煙火 近2百萬人響應

2025/1/7 07:56
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者顏若瑾柏林6日專電）德國跨年夜傳出多起因燃放煙火造成傷亡案件，柏林警察工會與德國環境救援協會今天遞交收集2百萬人簽名的請願書給聯邦內政部，呼籲盡快修法全面禁止私用燃放煙火。

今年跨年夜全德傳出5人在施放煙火事故中喪命，並多人受傷，包括兒童與警察。在柏林，房屋外牆、汽車，以及公共基礎設施等受到損壞；據柏林消防局指出，從12月31日晚上7點開始到1月1日凌晨6點，消防局出動超過1800次；依據警方聲明，有400人被逮捕，以及啟動670起刑事訴訟程序。

這項名為「爆竹再會」（#BöllerCiao）的請願活動由柏林警察工會（GdP）在2年前發起，獲得35個民間組織支持，包括德國環境救援協會（DUH）德國醫學協會、德國動物保護聯盟和德國自然保護協會等。

截至2024年底，請願書有9萬人簽署，今天請願人數暴增至196萬1007名。柏林警察工會主席韋（Stephan Weh）在新聞稿中指出，「當有將近2百萬人簽署要求修改法律，一個負責任的政治家也不能再置之不理」。

韋說，每年一月初人們就開始討論這個議題，「但對這個瘋狂行為沒有採取任何行動」。他認為德國已經預備好全面禁止私人使用煙火，改由專業者組織的煙火活動，像在倫敦與雪梨。

然而，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）與內政部長費瑟（Nancy Faeser）迄今公開反對禁止私人燃放煙火的禁令。蕭茲對明星週刊（Stern）表示，「贊成對這些東西的製造制定適當的規則，但是一個煙火禁令我覺得有點奇怪」。

費瑟在德國公共廣播聯盟（ARD）表示，「正確答案不是全國性的禁令」，而是給予市政當局更多在地禁止空間，採取有目標性的現場措施與控制。就危險性而言，人口稠密的城市和鄉村間，城市單一鬧區與區域間，都存在很大差異。

此外，費瑟也提到修改刑事法規的提案，該法案涉及非法煙火的供應鏈，從經銷商、運輸商到買家，然而在二月國會選舉前幾週，該提案不太可能會在議院通過。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

德國環境救援組織主席雷許（Jürgen Resch）在聲明中表示，蕭茲以「有點奇怪」為由駁斥禁止燃放煙火的禁令宛如「一記耳光」，「對受害者來說，煙火造成的後果一點都不有趣」。

雷許指出，每年都有許多人因為合法燃放煙火而殘廢、重度燒傷甚至死亡，也造成環境中動物驚慌，如山堆積的垃圾，和有害細塵超量排放。她呼籲費瑟在國會選舉前針對爆炸物法提出修改。（編輯：陳承功）1130107

#內政部
#費瑟
#德國
#煙火
#蕭茲
費瑟
利比亞男子圖謀攻擊以色列駐德使館 德國高度警惕
蕭茲
馬斯克評論德國政治言論引公憤 蕭茲籲冷靜以對德總理新年致函歐盟 籲平衡氣候保護與產業競爭力
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

27
更多編輯台推薦新聞：