菲政府持續遭網路攻擊 官員：來自中國組織

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（中央社記者林行健馬尼拉7日專電）菲律賓媒體今天引述資通訊科技部（DICT）高層官員報導，多個政府部門持續遭到網路攻擊，相信是來自與中國有關的組織。

菲律賓ABS-CBN新聞網引述資通訊科技部次長李（Jeffrey Ian Dy）報導，這些網路攻擊的目標是行政部門，包括總統府、海防衛隊、漁業局以及農業部等。

李形容，這些網路攻擊「複雜且持續不斷」，應是來自「技術能力強、有充分時間且組織完善」團隊，而非一般駭客。

彭博（Bloomberg News）今天上午報導，中國政府支持的駭客，自2023年開始就被發現攻擊菲律賓行政部門的網站，竊取與南海相關的軍事機密。

李表示，無法證明這些網路攻擊是由中國政府支持或贊助，但從策略、技術及程序來看，應是來自中國的組織所為，例如疑似來自中國的進階持續性威脅41（APT41）和進階持續性威脅21（APT21）等。

他強調，資通訊科技部早在2023年就偵測到網路威脅，駭客並未成功竊得機密資料。

李說，美國、英國和區域內一些國家也發現類似攻擊，並強調，網路安全確實應是菲律賓國安政策的一部分。

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有關彭博的報導，菲律賓軍方發言人巴迪亞（Francel Margareth Padilla）今天在另一場記者會上說，總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）之前就指示強化網路防禦工作，軍方數月前設立網路指揮部，與盟友之間的聯合軍事演習也有納入網路安全項目。

巴迪亞說，網路攻擊每天都在發生，重要的是軍方都能透過侵入偵測系統發現這些攻擊，且成功阻擋。（編輯：張芷瑄）1140107