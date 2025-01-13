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熱帶風暴遠離 暴雨水患襲法國馬約特島威脅未解除

2025/1/13 05:01
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（中央社馬約特島馬穆楚12日綜合外電報導）官員今天指出，儘管侵襲法國印度洋屬地馬約特島的熱帶風暴持續遠離，當地所受威脅尚未解除。氣旋迪克拉迪為當地帶來暴雨和水患，並在馬達加斯加造成3人罹難。

法新社報導，馬約特島（Mayotte）堪稱法國最貧窮省分，棲身簡陋小屋的許多當地人去年12月中旬才深受氣旋奇多（Cyclone Chido）衝擊。

法國海外領地部長瓦爾斯（Manuel Valls）說：「熱帶風暴對馬約特島造成劇烈衝擊。」所幸根據馬約特省省長比安維爾（François-Xavier Bieuville），當地未傳人員死傷。

氣旋迪克拉迪（Cyclone Dikeledi）昨晚侵襲馬達加斯加北海岸後，威力減弱為熱帶風暴，現正朝向去年12月遭到奇多侵襲而釀120人喪生的莫三比克而去。

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法國氣象局（Meteo France）指出：「它正在遠離這座島嶼。」

官員表示，昨晚對馬約特島發布的紅色警戒將持續到明天晚間。（譯者：何宏儒）1140113

比安維爾
氣旋肆虐馬約特省 法國海空急送救援物資與設備救災氣旋肆虐法國馬約特島 地方首長：將近數百人罹難
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