韓國流感高峰肺炎死亡人數劇增 殯儀館火葬場爆滿

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（中央社首爾13日綜合外電報導）韓國媒體今天報導，韓國肺炎死亡人數大幅增加，不少家庭因無法預約火葬場，不得不在殯儀館排隊等待，甚至被迫將傳統的「三日葬」延期變成「四日葬」 。

韓國中央日報引述韓聯社報導，殯葬業者表示，自去年12月底以來，韓國因肺炎死亡的患者急劇增加，此一現象與同期爆發的流感疫情密切相關。

據報導，由於葬禮需求驟增，不少家庭不得不延後設立靈堂，而且因為來不及預約火葬場等原因，導致延遲葬禮時間的情況頻繁發生。

本月11日，清州醫療院殯儀館的9間靈堂全部排滿，3位死者的家屬只能將遺體暫時安放太平間，隔日才能設立靈堂並接待弔唁賓客。

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根據韓國疾病管理廳數據，在2024年最後一週（12月22日至28日），全國300家收治流感患者的醫療機構中，每1000名門診患者中疑似流感症狀的病例數達到73.9例。

這項數據創下自2016年（86.2例）以來的最高值，時隔8年再次逼近流感流行高峰。（編輯：陳正健/核稿：施施）1140113