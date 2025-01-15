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委內瑞拉逮捕義大利志工 兩國關係緊張交涉困難

2025/1/15 08:19
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（中央社記者黃雅詩羅馬15日專電）委內瑞拉新政府與義大利關係陷入緊張，義大利一名人權志工在委內瑞拉無端被抓，迄今2個月音訊全無，家屬要求義國政府介入救援。

委內瑞拉14日並宣布，限制義大利、法國、荷蘭在當地派駐外交官人數上限皆降為3人，理由是這3國對委內瑞拉新政府採取敵對態度。

來自北義威尼斯的志工特倫蒂尼（Alberto Trentini）在委內瑞拉提供殘疾人士人道援助，他去年11月15日無預警遭拘禁，之後家人就再也沒有收到他的任何消息。家屬已透過議員向義大利外交部長塔加尼（Antonio Tajani）提出要求，盼義國政府介入交涉救援，讓特倫蒂尼平安返回義大利。

特倫蒂尼的家人與律師向義媒發表聲明，說明事件來龍去脈。聲明指出，特倫蒂尼是在去年10月多抵達委內瑞拉，與非政府組織「人道與包容」（Humanity ＆ Inclusion）一起執行任務。

去年11月15日，特倫蒂尼從委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）前往另一城市瓜斯達利多（Guasdalito）時，在檢查哨被攔住，隨後他被送回卡拉卡斯關在拘留所，迄今未獲告知遭控何種罪名。

特倫蒂尼的家人感到十分擔憂，因為近幾週以來完全沒有收到特倫蒂尼的消息。家人說明，從特倫蒂尼被捕後，沒有任何人獲准與他交談，即使義大利駐委內瑞拉大使多次嘗試，也無法接觸特倫蒂尼或取得相關消息。

有鑑於義大利政府日前成功透過外交斡旋，讓伊朗政府釋放逮捕的義大利女記者沙拉（Cecilia Sala），特倫蒂尼的家人希望義國政府盡快與委內瑞拉政府展開建設性對話，幫助特倫蒂尼平安返國。

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不過義大利與委內瑞拉新政府的關係日益緊張，讓交涉困難重重。委內瑞拉外交部長希爾（Yvan Gil）14日更宣布將減少義大利、法國和荷蘭派駐的外交代表，原因是這3個國家政府的「敵對行為」。

委內瑞拉要求義法荷3國，在48小時內將大使館各自派駐的外交官減少到3名，且還加了「限制行動自由」的條款，要求外交官若要從首都卡拉卡斯的波利瓦廣場（Plaza Bolivar）移動超過40公里，就需獲得該國外交部的授權書。（編輯：唐佩君）1140115

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