以色列與哈瑪斯達停火與人質協議 國際反應一覽

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（中央社華盛頓15日綜合外電報導）在多方斡旋下，以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）談判代表達成分階段停火協議，以終結持續了15個月的加薩戰爭，讓中東戰事露出和平曙光。

路透社整理國際對以哈達成加薩停火並釋放人質協議的反應。

●美國總統拜登

拜登在白宮表示：「我可以宣布以色列與哈瑪斯達成停火及釋放人質的協議。加薩戰事將落幕，人質很快就能回到家人身邊。」

他說：「對巴勒斯坦人民來說，這是一條建立自己國家的可靠途徑。對這個地區來說，這是以色列與包括沙烏地阿拉伯在內的所有阿拉伯鄰國實現正常化和一體化的未來。 」

●美國後任總統川普

川普在他的社群網站「真實社群」（Truth Social）貼文說：「我們已經就中東人質問題達成了協議。他們很快就會獲得釋放。謝謝！」

川普表示：「協議達成後，我的國安團隊將在中東問題特使魏科夫（Steve Witkoff）的努力下，繼續與以色列和我們的盟國密切合作，確保加薩（Gaza）不會再成為恐怖分子的避風港。」

●聯合國秘書長古特瑞斯

古特瑞斯（Antonio Guterres）對記者表示：「聯合國隨時準備支持這項協議的實施，並加強向無數不斷遭受苦難的巴勒斯坦人提供持續的人道主義救濟。」

「當務之急是，停火協議必須掃除向加薩提供援助所面臨的重大安全與政治障礙，好讓我們能支持大幅增加緊急人道主義援助來挽救人命。」

●土耳其外交部長費丹

費丹（Hakan Fidan）在安卡拉告訴記者，停火協議是區域穩定的重要一步。他還說，土耳其將繼續努力尋求以巴衝突的兩國解決方案。

●卡達總理穆罕默德

穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani）呼籲加薩地區各方從現在到1月19日停火協議生效這段期間保持平靜。

●埃及總統塞西

根據社群平台X上的一篇貼文，塞西（Abdel Fattah al-Sisi）樂見加薩達成停火協議，並強調向加薩快速提供人道主義援助的重要性。

●紅十字國際委員會主席艾格爾

艾格爾（Mirjana Spoljaric Egger）說：「我希望這份協議標誌著一個新的開始。平民的生命必須受到保護，他們的需求必須優先考慮。未來幾天至關重要，我們希望各方恪守承諾。儘管各方樂見以哈達成協議，但這一切還沒結束。」

●歐盟執委會主席范德賴恩

范德賴恩（Ursula von der Leyen）說：「我熱烈歡迎加薩停火和釋放人質協議。人質將與摯愛的家人團聚，人道主義援助也能送達加薩平民。這為整個地區帶來希望，當地人民長期忍受著巨大痛苦。各方必須全面執行這項協議，作為實現該地區持久穩定和透過外交手段解決衝突的墊腳石。」

●比利時總理德克魯

德克魯（Alexander De Croo）說：「經過如此多個月的衝突，我們為人質、他們的家人和加薩人民感到極大的寬慰。我們希望這次停火能夠終結戰事並標誌著持久和平的開始。比利時隨時準備提供協助。」

●英國首相施凱爾

施凱爾（Keir Starmer）在電子郵件聲明中說：「在經歷了數個月的毀滅性流血事件和無數人喪生之後，這是以色列和巴勒斯坦人民苦苦等來的消息。」

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他說：「對於家園在一夜之間變成戰場的無辜巴勒斯坦人和許多罹難者來說，停火必須允許人道主義援助的大幅增加，這是結束加薩苦難迫切需要的。」

「然後我們的注意力必須轉向如何確保以色列和巴勒斯坦人民擁有永久美好的未來－以兩國解決方案為基礎，這將保障以色列的安全與穩定，以及一個擁有主權和生存能力的巴勒斯坦國。」（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）1140116