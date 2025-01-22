鞏固加薩和平未來 義政府將提供巴勒斯坦青年獎學金

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（中央社記者黃雅詩羅馬22日專電）為鞏固加薩停火協議，義大利外交部今天舉行加薩人道援助會議，將向巴勒斯坦學生提供額外的獎學金機會，因為「年輕世代象徵此一地區的未來」。

義大利外交部發布新聞稿指出，外長塔加尼（Antonio Tajani）在20日出訪以色列、巴勒斯坦了解當地最新情勢後，22日在外交部主持「送糧食到加薩」（Food for Gaza）援助會議，義國大學與研究部長貝尼尼（Anna Maria Bernini）也應邀出席。

其他出席會議者包括義大利駐聯合國農糧組織大使，義大利紅十字會國際事務主管，聯合國世界糧食計畫（WFP）相關部門負責人，及幾位有意參與援助計畫的地方省市首長。

塔加尼表示，在加薩停火協議達成後，義大利將可進一步強化對當地的人道主義承諾，「送糧食到加薩」計畫主旨是為加薩平民帶來福祉。他表示，義國外交部與大學研究部合作，決定新增提供巴勒斯坦年輕人獎學金，因為年輕世代象徵此一神聖土地的未來。

義大利外交部指出，透過2024年3月啟動的「送糧食到加薩」計畫，義大利從一開始就站在人道援助加薩的第一線，迄今已提供約100噸援助物資。此外，近幾天還會有一艘援助船艦啟航，上面載運15噸緊急物資與15 輛卡車，目的是向加薩人民分發援助物資。

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義國外交部指出，會中討論事項另包括加薩最新情勢及重建前景，因為以色列和哈瑪斯（Hamas）達成協議後，加薩走廊局勢仍嚴峻，據聯合國調查，加薩地區約有200萬人亟需糧食和其他基本必需品。

「送糧食到加薩」是義大利政府一項人道主義計畫，旨在加強與國際組織和區域夥伴合作，盡力支持加薩人民。透過此協調平台，確保義大利體系中的各方參與者，包括大學、地方當局和企業，皆能維持良好聯繫與合作。（編輯：張芷瑄）1140122