看不見的國家 蒙特婁首映並舉行映後座談

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（中央社記者胡玉立多倫多27日專電）美籍導演葛靜文（Vanessa Hope）執導台灣民主紀錄片「看不見的國家」（Invisible Nation）日前在加拿大蒙特婁首映。加拿大亞太基金會與麥基爾大學台灣研究生同學會在首映會後另舉行映後座談，現場觀眾迴響熱烈。

應主辦單位邀請參與映後座談的對談嘉賓，包括駐蒙特婁辦事處長陳珮瑩、渥太華大學台灣研究講座主任安德瑞（André Laliberté）及法國智庫「戰略研究基金會」（Foundation for Strategic Research）亞洲部門負責人妮凱（Valérie Niquet）。他們探討了台加半導體合作可能性、川普就任後的台美關係、烏俄戰爭及兩岸情勢差異、反制假訊息及外國干預、邦交國逐年減少對台灣外交處境影響等議題。

陳珮瑩感謝加拿大亞太基金會（Asia Pacific Foundation of Canada）和麥基爾大學台灣研究生同學會舉辦如此有意義的台灣主題活動，也向現場觀眾說明台灣在世界變局與面對中國不斷打壓下，持續爭取參與世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）及國際刑警組織（Interpol）等國際組織，以及期盼與理念相近國家共同守護民主自由等普世價值的決心。

安德瑞表示，中國在新疆建立維吾爾族集中營、打壓香港民主，一個侵犯人權的政權不值得信任，他呼籲加拿大政府對中國採取更堅定態度；至於台灣有效反制中國假訊息操作及干預的經驗，則值得加拿大效法。

妮凱指出，中國善用資訊戰，利用假訊息攻擊西方國家弱點，破壞民主；台灣與世界主要國家發展實質關係，面對中國不斷掠奪台灣邦交國，仍需思考應對之道。

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這場放映會有上百位魁北克民眾及台僑報名參加。多位蒙特婁大學師生認為有助瞭解台灣，並強調魁北克人熱愛影視藝術，建議未來多多舉辦有關台灣主題的活動。

「看不見的國家」透過鏡頭敍述台灣民主進程，特別著重前總統蔡英文執政下，台灣捍衛自由民主的努力與堅持。片中記錄香港反送中、新冠疫情及烏俄戰爭等事件對台灣的影響，深入探討台灣遭中國打壓國際處境，描繪台灣在國際地緣政治中找到自我定位及認同。對於片中WHO官員面對記者詢問是否重新考慮台灣入會時，以「聽不見問題」閃避、甚至中斷視訊連線的舉動，觀眾驚呼不可思議。（編輯：陳承功）1140128

紀錄片「看不見的國家」日前在蒙特婁首映並舉行映後座談，現場觀眾迴響熱烈。（駐蒙特婁辦事處提供）中央社記者胡玉立多倫多傳真 114年1月28日