日本埼玉縣現天坑 卡車駕駛受困6小時暫未救出

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（中央社東京28日綜合外電報導）日本埼玉縣八潮市一處交岔路口今天上午9時過後出現路面塌陷的「天坑」，造成一輛卡車掉落，警消救援受困駕駛的過程並不順利，到事發6小時後的下午3時45分止仍未救出。

日本放送協會（NHK）報導，有民眾在上午9時40分左右通報，八潮市中央一丁目交岔路口「道路塌陷造成卡車掉落」。

消防單位表示，該處交岔路口距八潮市政府約300公尺，交通量相當大；警方已針對周邊道路進行交管。

消防人員從事發後持續救援受困卡車上的駕駛，不過，由於卡車駕駛座已有部分陷入土砂內，加上坑內牆面相當脆弱，救援過程必須相當慎重，有一定困難。

負責救援任務的消防人員說，卡車上只有這名男性，目前狀況是可以清楚跟人對話。

另外，朝日電視台報導，負責救援的兩名消防隊員不慎在過程中受到輕傷，受醫治療後無大礙。警消正加快救援速度。

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富士電視台報導，整個救援工作共有約30名消防隊員及作業人員負責，到下午3時45分仍持續進行中。這個「天坑」寬度約5公尺、深度約10公尺。

TBS電視台報導，埼玉縣政府表示，交岔路口下方約10公尺處有下水道管路通過，路面塌陷意外發生後，下水道管路內水量有所減少，縣府等單位正審慎調查是否與道路塌陷有關。（譯者：黃名璽）1140128