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日本埼玉天坑擴大 受困者事發72小時後仍待救

2025/1/31 15:37（1/31 15:42 更新）
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日本埼玉縣一處路口28日出現路面塌陷形成的坑洞，當局31日決定鋪設坡道，以利重機具協助救災。（共同社）
日本埼玉縣一處路口28日出現路面塌陷形成的坑洞，當局31日決定鋪設坡道，以利重機具協助救災。（共同社）
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（中央社東京31日綜合外電報導）日本埼玉縣一處路口本月28日出現路面塌陷形成的坑洞，導致1輛卡車掉入坑內且1名司機生死未卜。事發迄今已過黃金救援72小時，當局已決定鋪設坡道，以利重機具協助救災。

埼玉縣八潮市一處交叉路口本月28日發生塌陷後，路面相繼出現2個坑洞，後來坑洞範圍持續擴大，在昨天清晨合而為一，變成1個大洞。

共同社報導，當地警消說明，目前已知坑洞長度約40公尺、深度最深約15公尺。而且持續有水流入坑內，導致救援行動受阻，當地消防單位正在加緊釐清原因，以及採取措施阻止水持續流入。

埼玉縣政府和消防單位表示，預計在現場附近的餐廳停車場，建造一條通往坑洞、長度約30公尺的坡道，以利重機具協助清除大量的瓦礫，計劃坡道完工後派遣救難人員進入坑內，徒手搜索74歲失聯男性司機。

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在營造業者的協助之下，消防單位昨天已經著手開挖坡道會經過的地面，預計2至3天完工。

埼玉縣政府和消防單位也指出，有望在坡道工程完成之前，就派員進入坑內救援。（譯者：楊惟敬/核稿：陳彥鈞）1140131

#天坑
#日本
#埼玉縣
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