DeepSeek透過新加坡取得輝達晶片？ 彭博：美國要查

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（中央社華盛頓31日綜合外電報導）彭博引述知情人士披露，美國官員正在調查中國人工智慧（AI）新創公司DeepSeek是否透過新加坡第三方購入美國公司輝達（Nvidia）的先進晶片，規避美方對AI晶片出口限制。

彭博（Bloomberg News）報導，DeepSeek最近發表一款名為R1的聊天機器人，部分表現與美國公司開發的同類工具一樣好，暗示中國在AI競賽中比原本外界認為還要先進。

一些知名工程師對於R1的功能和其宣稱的低成本與高效率驚嘆，令競爭對手不禁臆測，R1是否建立在西方技術的基礎上。

因轉述私下對話而要求匿名的消息人士表示，白宮和美國聯邦調查局（FBI）的官員正試圖查明，DeepSeek是否利用新加坡的中間商來採購被美國禁止賣到中國的輝達AI晶片。

DeepSeek未立即回應彭博尋求評論的請求。

輝達發言人則透過聲明表示：「我們堅持要求我們的夥伴遵守所有適用法律規定。一旦我們接獲任何違規消息，將採取相應行動。」

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輝達本週稍早曾發表關於DeepSeek的聲明，說他們相信這家中國公司並未違反美國禁令。

FBI發言人謝絕發表評論，白宮代表則未立即回應置評請求。新加坡駐華府大使館因非上班時間未能聯繫到。（譯者：劉淑琴/核稿：張正芊）1140131