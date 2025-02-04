中國對美發起攻勢 駐巴拿馬大使撰文批判美國威脅

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（中央社台北4日電）美國總統川普宣布對中國加徵10%關稅後，中方在春節長假結束前夕發起攻勢。中國駐巴拿馬大使徐學淵當地時間3日在當地媒體發表文章聲稱，中國帶給巴拿馬的是「發展機遇」，對巴拿馬運河構成威脅的唯一國家反而是美國。

綜合星島網及中國媒體報導，徐學淵當地時間3日在巴拿馬星報以「美國，請學會尊重」為題發表文章，公開作上述表態。

徐學淵在文中說，美國高官興奮地宣布，美國國務卿（盧比歐）就任後的首次正式出訪將訪問拉丁美洲，首站是巴拿馬，揭開美洲黃金時代序幕。但巴拿馬人卻感到不安，竊竊私語「他們在這裡做什麼？」。美國代表團的到訪，是一場破壞巴拿馬主權的「熱帶風暴」。

徐學淵宣稱，中國和巴拿馬建交以來，帶給巴拿馬的「從來都不是恐懼，而是平等、尊重和互利，以及更多的發展機遇」，其中包括中國投資巴拿馬的基礎設施工程，並對巴拿馬農產品開放市場。

她聲稱，美國才是巴拿馬運河穩定的真正威脅。歷史上，巴拿馬運河唯一一次被關閉不是因為其它國家，而是「美國的入侵」，並指美軍在1989年12月「發動戰爭入侵巴拿馬」，推翻巴國政權統治，巴拿馬運河也被迫關閉。

徐學淵宣稱，巴拿馬運河是確保全球貿易暢通的重要水道，「唯一對運河構成威脅的國家是美國，它不僅對巴拿馬構成威脅，也對整個世界構成威脅」。

她又說，「尊重巴拿馬運河永久中立是中方的莊嚴承諾」。在國際社會上，各國都是平等的，都有自主發展外交關係的權利，任何人都無權對其它國家發號施令或規定指導方針。如果美國想為美洲創造一個「黃金時代」，就必須先尊重其他國家，並問問拉丁美洲人民「想要一個什麼樣的時代」。

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川普（Donald Trump）就任美國總統前數度揚言要收回巴拿馬運河，甚至在就職演說時也不忘提及，理由則是運河遭到中國控制。美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）日前訪問巴拿馬時，要求巴國總統穆里諾（Jose Raul Mulino）立即縮減中國對巴拿馬運河的影響力，否則美國將採「必要措施」達成這一目標。

此後，穆里諾宣布巴拿馬不再續簽與中國的「一帶一路」合作，形同退出。巴拿馬是第1個參與中國「一帶一路」的拉丁美洲國家（編輯：邱國強/張淑伶）1140204