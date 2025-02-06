星美防長通話重申區域穩定 聚焦基地運用戰機受訓

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（中央社記者吳昇鴻新加坡6日專電）新加坡國防部長黃永宏今天表示，與美國國防部長赫格塞斯通話，重申加強合作、實現區域穩定；黃永宏也感謝美方提供機會讓新加坡空軍部隊受訓，並邀請赫格塞斯訪問新加坡、出席5月底舉行的「香格里拉對話」安全論壇。

黃永宏上午在臉書發文表示，他昨晚與赫格塞斯（Pete Hegseth）通話，並表達赫格塞斯肩負重責，以及美軍在全球各地的影響力深遠。這是赫格塞斯上任後，兩人首次通話。

黃永宏指出，赫格塞斯感謝新加坡一直以來的密切合作，星美雙方有著共同價值觀和利益。而赫格塞斯也感謝新加坡提供協助，讓美軍使用巴耶利峇（Paya Lebar）空軍基地與樟宜海軍基地。

談及新加坡與美軍交流，黃永宏說，感謝美方提供機會讓新加坡空軍F-16型和F-15SG型戰機中隊，及即將成軍的F-35型戰機部隊受訓，「我們重申了穩固的雙邊國防關係，並承諾加強合作、實現互利共贏和區域穩定」。

今年「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）安全論壇將在5月30日至6月1日舉行，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）預計將發表主題演講。

黃永宏在貼文中，也邀請赫格塞斯訪問新加坡，出席香格里拉對話。這場安全論壇向來被視為全球重要會議之一。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）出席去年論壇引起不少話題。

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身為川普提名的國防部長，赫格塞斯日前在任命聽證會上，被參議員問及東協相關問題，如東協成員有哪些國家、和美國簽訂的協議內容等，但赫格塞斯因無法回答引發熱議。美國聯邦參議院日前就國防部長任命案進行表決，副總統范斯（JD Vance）投下關鍵票打破平手僵局，赫格塞斯成為新防長。

東南亞國家協會（Association of Southeast Asian Nations）簡稱東協，目前10個正式成員國包括泰國、馬來西亞、新加坡、菲律賓、印尼、汶萊、越南、寮國、緬甸與柬埔寨。（編輯：張芷瑄）1140206