無視紐西蘭警告 庫克群島總理訪中將簽戰略夥伴計畫

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（中央社雪梨5日綜合外電報導）儘管遭到緊密合作夥伴紐西蘭公開譴責，但南太島國庫克群島總理府證實，總理布朗將於10日赴中展開為期5天國是訪問，期間將與北京當局敲定一項戰略夥伴關係計畫。

法新社報導，庫克群島總理府說，布朗（Mark Brown）將率領訪團赴中進行為期5天的國是訪問，期間雙方將敲定一項「全面戰略夥伴關係聯合行動計畫」（Joint Action Plan for Comprehensive Strategic Partnership）。

紐西蘭曾提醒，敲定具重大戰略和安全影響的國際協議應徵詢其意見，但布朗不顧紐西蘭警告將率團訪中。

中國正競逐戰略要地太平洋地區的外交、經濟與軍事的影響力，對於美國、紐西蘭與澳洲長久以來的主導地位構成挑戰。

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人口1萬7000的南太自治國家庫克群島與紐西蘭締結「自由聯合」（free association）協議，據此紐西蘭提供庫克群島預算補助，以及外交事務與防務方面的協助。

由於庫克群島曾附屬於紐西蘭，依據這項與紐西蘭的協議，庫克群島的人民是紐西蘭公民。（譯者：曹宇帆/核稿：劉淑琴）1140206