日本刑案數連3年增 特殊詐欺受害721億日圓破紀錄

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（中央社東京6日綜合外電報導）日本2024年全年刑法犯罪數共73萬7679件，較2023年增4.9%，為連續3年增加。去年透過電話等方式詐騙的「特殊詐欺」案中，受害總金額估計逾721億日圓，創統計以來最嚴重紀錄。

「讀賣新聞」報導，根據日本警察廳今天公布的犯罪情勢統計顯示，警察廳定義的刑法犯罪數從2002年大約285萬件達到最高峰後持續下降，但在2022年轉而增加。

2024年占全體刑案比例較高的竊取自行車與路上強盜等「街頭犯罪」，較2023年增加4.6%，共25萬5247件，且帶動全體刑案數量攀升。

受景氣低迷影響，損害他人財產的犯罪數攀升尤其明顯，其中詐欺案較2023年增加24.6%，達5萬7324件，受害金額較2023年成長9成，高達約3075億日圓（約新台幣670億元），其中因「生活窮困」為由而犯案的比例增加。

而詐欺案之中，透過社群媒體建立關係，並以投資或戀愛為名騙取金錢的「社群媒體型投資與網愛詐欺」較2023年增加2.6倍，目前推估共1萬164件，受害總金額上看1268億日圓。

而犯罪者透過電話等管道冒充親屬或公家機關人員，騙取受害者現金或提款卡等財物的「特殊詐欺」相當嚴重，2024年推估達2萬987件，比2023年增加10.2%，2024年此類案件受害總金額同比增加59.4%，上看約721億5000萬日圓，創2004年開始統計以來最嚴重紀錄。

殺人與放火、性犯罪等「重大犯罪」在2024年共1萬4614件，比2023年增加18.1%，由於日本2023年擴大性犯罪構成要件，「不同意性交罪」及「不同意猥褻罪」案件明顯增加。

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另外，首都圈為主的地區相繼發生民眾參與不法打工涉入強盜案在內的「侵入犯罪」案件，2024年共5萬3568件，比2023年略微減少。然而，各地銅纜失竊等「金屬竊盜」案件去年達2萬701件，較2023年增長27.2%。

而警察廳2024年10月訪問5000名年滿15歲男女的民調顯示，76.6%受訪者認為這10年來治安變差，較2023年調查的71.9%成長4.7個百分點，可見民眾「體感治安」同步惡化。（譯者：楊惟敬/核稿：陳彥鈞）1140206