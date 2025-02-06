英國召見俄羅斯大使 撤銷使館外交官駐英資格

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（中央社記者陳韻聿倫敦6日專電）英國外交部今天召見俄羅斯駐英大使，並撤銷一名俄羅斯使館外交人員的駐英資格。英國外交部表示，這是回應俄方去年11月以毫無根據的指控，無端驅逐一名英國駐俄使館外交官。

英國外交部一名發言人指出，英國不會容忍外交部人員遭受如此脅迫。未來俄方任何類似舉措皆會被視為「升高局勢」，英方將有相應回應。

俄羅斯駐英大使今天是與英國外交部一名高階官員會談。英國外交大臣拉米（David Lammy）強調，英國將義無反顧堅定維護國家利益，絕對會回應俄羅斯對英國發動的行動。

俄羅斯去年11月以「從事威脅俄羅斯國家安全的情報和顛覆活動」、以及申請入境時提供虛假資料為由，宣布驅逐一名英國駐俄大使館官員，限期兩週內離境。俄羅斯外交部並召見英國駐俄大使。

英國外交部一名發言人當時回應中央社等媒體詢問表示，這不是第一次俄羅斯針對英國外交部人員進行惡毒且無根據指控，「我們會在適當時機回應」。

俄羅斯聯邦安全局（FSB）去年11月宣稱，遭驅逐的英方駐俄人員派遣自英國外交部東歐暨中亞事務司，任職於英國駐俄使館政務組，是接替8月遭俄方驅逐的6名英國情報人員之一。英方相關人員遭指控以外交頭銜為掩護，從事間諜活動。英國政府強調俄方指控毫無根據。

去年5月，英國政府曾驅逐俄羅斯駐英武官，理由為他的實際身分是情報人員、在英國非法從事情報活動。

英國政府當時除了召見俄羅斯駐英大使，並剝奪俄羅斯在英數件資產的外交地位，理由包括俄方以相關建物為基地，從事情報和顛覆破壞等惡意活動。

俄羅斯隨後於去年7月以反制英國政府的「敵意活動」為由，限制英國駐莫斯科大使館和駐葉卡捷琳堡（Yekaterinburg）總領事館人員在俄羅斯境內的行動，包括若要前往莫斯科或葉卡捷琳堡「方圓120公里自由活動區」以外的地點，必須至少在啟程前5個工作天知會俄方，並提供行程目的、路線、預定接觸人士、住宿地點等資料。

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除了外交戰，俄羅斯也侵擾英國周邊水、空域，並涉及在英國境內的縱火、爆炸等顛覆破壞活動，相關行動在俄羅斯2022年2月全面侵略烏克蘭、且英國持續積極支援烏克蘭後，有升高趨勢。

英國國防大臣希利（John Healey）去年變更交戰規則（ROE），允許海軍更貼近監控侵擾英國周邊水域的俄方船艦。（編輯：唐佩君）1140206