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川普提議烏克蘭用稀土換美國軍援 德國總理批自私

2025/2/8 22:07
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（中央社柏林8日綜合外電報導）美國總統川普（Donald Trump）日前表示，希望烏克蘭以稀土金屬換取美國軍援。德國總理蕭茲在今天公布的專訪中，抨擊川普的要求「自私自利、只顧自己」。

法新社報導，從電動車到飛彈等許多物品，都得運用稀土金屬把電力轉化為動力，這是無可替代的原物料。

蕭茲（Olaf Scholz）接受德國媒體「編輯網絡」（RND）專訪時，被問到他對川普提出換取美國援助的交換條件有何看法。蕭茲回答說：「烏克蘭正遭受攻擊，我們正在馳援，並不要求回報，這是每個人應該秉持的立場。」

蕭茲在歐洲聯盟（EU）3日於布魯塞爾舉行峰會後表示，川普的要求非常「自私」，他指出烏克蘭的資源應用於挹注各項戰後所需，像是戰後重建和養一支勁旅，並表示「要求烏克蘭拿東西換取援助，真的非常自私自利、只顧自己」。

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川普日前說，希望烏克蘭能「對等回報」美國的金援，並表示：「我們告訴烏克蘭，他們擁有價值不菲的稀土。我們希望與烏克蘭達成協議，如此一來，他們可藉由稀土和其他事物，確保我們提供他們援助。」

川普昨天提議說，下週「可能」會晤烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy），澤倫斯基隨後表示，華府和基輔正在規劃兩國領袖「會面和會談」。（譯者：曹宇帆/核稿：洪啓原）1140208

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