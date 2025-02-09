美特勤局找變形金剛導演拍徵人廣告 將在超級盃首播

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（中央社華盛頓9日綜合外電報導）美國有線電視新聞網（CNN）獨家報導，根據多名職業美式足球聯盟NFL及美國特勤局消息人士，特勤局已委任鉅片導演麥可貝製作招募廣告，預計在今天超級盃場館公諸於眾。

根據兩名熟悉這項計畫的消息人士，特勤局（Secret Service）製作這則廣告的成本估計為200萬美元（約新台幣6500萬元）。在其它政府機構大規模削減預算和裁員之際，這個價格可謂相當高昂。

一名親近NFL的消息人士指出，預計這則廣告將在主辦超級盃（Super Bowl）的紐奧良凱撒超級巨蛋（Caesars Superdome）播出，將於賽前表演顯示在超大螢幕上。

根據知悉這則廣告的多名消息人士，該廣告旨在展現特勤局保護國家領導人的角色，並指明觀眾參與的這場比賽正是由該機構保護。

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在這項廣告消息曝光前，好萊塢動作片導演麥可貝（Michael Bay）才被拍攝到在安德魯聯合基地（Joint Base Andrews）與美國總統川普（Donald Trump）握手，當時川普正要登上空軍一號（Air Force One）。

麥可貝以「變形金剛」（Transformers）系列電影、「珍珠港」（Pearl Harbor）及「世界末日」（Armageddon）等鉅片聞名，是史上商業方面最成功的導演之一。（譯者：陳正健/核稿：楊昭彥）1140209