菲美加3國南海舉行演習 提升聯合作戰能力

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（中央社記者林行健馬尼拉12日專電）菲律賓、美國和加拿大今天在南海菲律賓聲索主權的海域舉行代號「多邊海上合作行動」（MMCA）的聯合演習，以提升聯合作戰能力。

菲律賓參謀總長布勞納（Romeo Brawner）今天發表聲明說，這次MMCA演習是在菲律賓專屬經濟區舉行，旨在加強3國武裝部隊之間的合作和聯合作戰能力（interoperability），彰顯自由航行與飛越權，以及對國際法的尊重。

這是自去年4月以來，菲、美兩國第7次在MMCA框架之下，與理念相近夥伴國家舉行聯合演習。

上一次的MMCA演習是於2月5日舉行，參與國家有菲、美、澳洲與日本，紐西蘭也曾參加第4次的MMCA演習。

布勞納期待，義大利、英國與法國能參與未來的MMCA演習。

菲律賓軍方公共事務辦公室主任崔尼代（Xerxes Trinidad）今天則在記者會上說，這次MMCA聯合演習是在「西菲律賓海」（West Philippine Sea）舉行。

「西菲律賓海」是菲律賓政府對己方在南海聲索區域的稱呼，範圍涵蓋菲律賓向南海延伸出去的200海里專屬經濟區。

黃岩島海域最近再成菲中海上對抗的熱點，崔尼代並未透露這次聯合演習地點是否靠近黃岩島，也未公開參與演習的船艦、飛機及人員數目，但強調演習符合國際法，並充分顧慮到航行安全以及他國權益。

另一方面，布勞納在另一場活動上被堵訪時提到，他不久前與美國參謀首長聯席會議主席布朗（CQ Brown Jr.）通話，就菲美兩軍如何繼續推動以為法治為基礎的國際秩序、促進印度太平洋地區的自由與開放，交換意見。

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他說，兩人談到擴大舉辦聯合軍事演習、菲律賓軍事現代化計畫，以及如何為菲律賓在「加強國防合作協議」（EDCA）之下開放給美軍使用的9處軍事基地，進行設施升級。

布勞納補充，即使美國總統川普（Donald Trump）已暫時凍結援外支出90天，但布朗承諾美國會繼續支持菲律賓武裝部隊。（編輯：唐佩君）1140212