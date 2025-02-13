猶太植樹節台以攜手造林 友誼深植沙漠城市

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴素芬特拉維夫13日電）以色列狄莫納市於猶太植樹節設立「台以友誼造林園區」，象徵台以友好。駐以代表李雅萍與市長共同揭牌，帶領志工種200株樹苗。狄市長期參與「台以筆友計畫」，促進教育、環保與永續發展合作。

以色列沙漠城市狄莫納（Dimona）於13日猶太植樹節（Tu BiShvat）舉辦造林活動，狄市因參與「台以筆友計畫」，與台灣建立深厚友誼，特別選在猶太傳統「樹木新生」節日於該城市地標設立「台以友誼造林園區」，彰顯台以友好關係。李雅萍應邀與狄市市長畢頓（Benny Biton）共同揭牌。

活動當日，畢頓邀請李雅萍共同帶領市政府團隊、青年學生及城市志工等約200人，在台以友誼園區種下200株樹苗。

李雅萍致詞指出，位處沙漠的狄莫納市象徵開創及韌性，此也是台以面對環境挑戰的共享價值，台灣很高興和狄莫納合作造林，展現兩國攜手奮鬥不懈的精神，也象徵兩國友誼扎根茁壯，未來台以持續在教育、文化、科技、經貿領域深化合作可期。

畢頓致詞表示，其目前也兼任「以色列全國市政府聯盟」（Federation of Local Authorities in Israel）副主席，瞭解諸多台以夥伴合作實績，很高興台以城市外交開創新猷。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

他舉例，如狄莫市與台灣在教育、環保及永續發展議題密切合作，包括參與「台以筆友計畫」獲益良多，本日也趁機安排李雅萍參訪筆友計畫的生態校園，畢業學子分享與台灣學生共同學習及相互關懷心得，李雅萍歡迎以色列學子造訪台灣，成為台以友誼的橋梁。

猶太植樹節（Tu BiShvat）是猶太宗教曆11月，又稱細罷特月（Shevat）的第15天，今年是在2月12日晚上開始至13日，這一天許多以色列人會到田野種樹祈願，人們也利用此節日倡導環保及生態保育。（編輯：唐佩君）1140213

駐以色列代表李雅萍（左）與以色列沙漠城市狄莫納市長畢頓（Benny Biton）共同植樹。（駐以色列代表處提供）中央社記者賴素芬特拉維夫傳真 114年2月13日