再批菲律賓部署泰風飛彈 中國國防部：為虎作倀

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（中央社台北14日電）美國陸軍去年4月在菲律賓北部部署「泰風」陸基飛彈發射系統以來屢受北京抨擊。中國國防部今日再度表達反對立場，批菲律賓此舉完全是「開門揖盜、為虎作倀之舉」。

中國官媒央視新聞報導，中國國防部發言人張曉剛今日在例行記者會表示，關於美在菲部署中導，中方已多次闡明堅決反對立場。「泰風」中導系統是戰略進攻性武器，「菲方一再自食其言，迎合美方引入該系統，不僅將自身安全和國防拱手於人，還把地緣對抗和軍備競賽風險引入域內，完全是開門揖盜、為虎作倀之舉。」

張曉剛還稱，菲方把南海問題與泰風中導問題掛鉤，「把本國安全、人民福祉與地區和平穩定視作『交易』籌碼，不僅荒謬，也十分危險」。

他說，中方要求菲方充分認清部署泰風中導系統的高度敏感性和嚴重危害性，按照此前公開承諾盡快撤走該系統，早日回到對話協商的正確軌道上來。「中方將繼續採取必要措施，堅決反制侵權挑釁行徑，堅定維護自身領土主權和海洋權益。」

「泰風」為美軍的中程能力（Mid-Range Capability）陸基飛彈發射系統，能搭載標準6型飛彈（Standard Missile 6）與戰斧攻陸飛彈（Tomahawk Land Attack Missile），若部署在呂宋島北部，射程可及中國東南沿岸以及在南海的軍事基地。

2024年4月，美軍配合在菲律賓舉行的聯合軍事演習，在呂宋島未被透露的地點部署「泰風」，迄今尚未撤走。北京多次警告「泰風」的存在將導致區域陷入「軍備競賽」，呼籲馬尼拉將其撤離。

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路透社1月24日報導，美軍已將泰風飛彈發射系統移動到呂宋島另一地點。

菲律賓總統小馬可仕1月30日表示，只要中國停止在南海侵犯菲律賓主權，就會撤出美軍部署在菲律賓的泰風飛彈發射系統。（編輯：廖文綺/楊昇儒）1140214