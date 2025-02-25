越南農水產抗生素農藥殘留 歐盟警告次數冠亞洲

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（中央社記者陳家倫河內25日專電）今年前兩個月，越南農、水產品因為農藥與抗生素殘留等，遭歐盟（EU）警告16次，居亞洲之冠。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，越南國家動植物衛生與流行病學及檢疫諮詢辦公室（SPS Vietnam）副主任吳春南（Ngo Xuan Nam）今天在一場歐盟食品安全規定的會議做上述表示。

吳春南說，越南是被歐盟警告最多次的亞洲國家，共計16次；泰國有6次、印尼和韓國各兩次。

根據報導，歐盟於今年初對越南農、水產品發出的16次警告中，越南已銷毀3批、召回9批，其餘4批採其他方式處理。這些警告涉及農藥、真菌毒素及抗生素殘留等。

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越南2024年被歐盟警告114次、年增70%。越南水產品經常被警告有抗生素殘留，而蔬菜和水果則出現農藥殘留。

SPS Vietnam指出，主要是因為越南農民沒有嚴格遵守農藥及抗生素的使用規定，以及許多出口企業沒有跟上歐盟的各項新標準等。（編輯：韋樞）1140225