加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
緩徵關稅期限將至 川普：美按時向加墨兩國課徵
首頁 / 國際

越南農水產抗生素農藥殘留 歐盟警告次數冠亞洲

2025/2/25 07:22
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳家倫河內25日專電）今年前兩個月，越南農、水產品因為農藥與抗生素殘留等，遭歐盟（EU）警告16次，居亞洲之冠。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，越南國家動植物衛生與流行病學及檢疫諮詢辦公室（SPS Vietnam）副主任吳春南（Ngo Xuan Nam）今天在一場歐盟食品安全規定的會議做上述表示。

吳春南說，越南是被歐盟警告最多次的亞洲國家，共計16次；泰國有6次、印尼和韓國各兩次。

根據報導，歐盟於今年初對越南農、水產品發出的16次警告中，越南已銷毀3批、召回9批，其餘4批採其他方式處理。這些警告涉及農藥、真菌毒素及抗生素殘留等。

google news透過 Google News追蹤中央社

越南2024年被歐盟警告114次、年增70%。越南水產品經常被警告有抗生素殘留，而蔬菜和水果則出現農藥殘留。

SPS Vietnam指出，主要是因為越南農民沒有嚴格遵守農藥及抗生素的使用規定，以及許多出口企業沒有跟上歐盟的各項新標準等。（編輯：韋樞）1140225

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

47
更多編輯台推薦新聞：