加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
早安世界》台灣晉級2026經典賽 火球男輪流飆速擊退西班牙
首頁 / 國際

川普掀全球關稅戰 美通膨再起氣氛濃厚

2025/2/26 07:27
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者廖漢原紐約25日專電）美國近期兩項消費者信心指數均顯示，民眾對經濟前景感到不確定，預期物價上漲的氣氛濃厚。美國總統川普為製造業回流，掀起全球關稅戰是主要因素。

美國經濟評議會（Conference Board）今天公布2月消費者信心指數，指數連續3個月下滑，降至98.3，為2021年8月後單月最大跌勢。顯示川普（Donald Trump）當選後，民眾普遍對美國經濟前景感到不確定，憂心通膨再起的氣氛濃厚。

21日公布的密西根大學消費者信心指數（University of Michigan Index of Consumer Sentiment）也顯示同樣趨勢，2月指數為64.7，較1月的71.1下跌9%，較去年同期更大跌15.9%。

美國可能對全球掀起關稅戰是這波觀望通膨再起的主要因素。

川普月初宣布，將對鄰國加拿大與墨西哥開徵25%的關稅，延期1個月後，將如期施行。川普在月中簽署備忘錄，要求行政部門研議對全球開徵「對等關稅」，最快可能4月初提出。對中國加徵的10%關稅已於4日生效。

控制物價與降低賦稅是川普競選期間的承諾。他堅持對主要貿易夥伴提高關稅，減少貿易赤字，增加就業機會，以關稅收入彌補國內稅收；但美國進口貨品成本若大幅提高，勢必轉嫁至消費者，最終影響零售價格。

川普同時希望降息刺激經濟，不過美國消費者物價指數連續4個月增加，聯邦準備理事會（Fed）在通膨升溫壓力下，今年持續降息面臨壓力。

瑞銀集團（UBS）首席經濟師平戈（Jonathan Pingle）在紐約時報（New York Times）指出，這種狀況讓政策制定者感到不安，沒人希望通膨預期大幅提高，這讓聯準會更難達到2%的通膨水準。美國1月消費者物價指數（CPI）和去年同期相較增加3%。

google news透過 Google News追蹤中央社

美國聯準會在疫情期間為挽救經濟快速降息，全美房價、物價在2021與2022年大幅提高，聯準會於2022年展開升息周期，整體通膨預期仍顯溫和是通膨數字得以控制的主因。

通膨是美國總統執政的重要挑戰，川普已表示關稅措施將帶來一些短期痛苦，但長期來看不會擔心。（編輯：韋樞）1140226

川普
傳烏克蘭與美國對礦產協議條件達成一致 最快2/28簽署美議員：台灣內部不能有國安分歧 減軍費釋錯誤訊息
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

50
更多編輯台推薦新聞：