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移民遭美驅逐後落腳巴拿馬叢林 律師稱無法聯繫

2025/2/28 12:02
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（中央社巴拿馬市27日綜合外電報導）來自全球各地的移民近期陸續遭美國驅逐，其中有些落腳於巴拿馬的偏遠叢林營地。律師說，自這些移民抵達營地後，就無法聯繫他們。

路透社報導，巴拿馬當局表示，巴拿馬與哥倫比亞之間的茂密叢林深處有一座聖維森特（San Vicente）移民中心，約112名被驅逐的移民被留置在此。他們在觀望是否能獲得巴拿馬或其他地方的庇護，未來去向仍不確定。

美國民權聯盟（American Civil Liberties Union）律師吉賴特（Lee Gelernt）說：「許多人在沒有任何庇護審查的情況下被送到巴拿馬，包括像我們委託人的家庭，即便他們與巴拿馬沒有任何關聯。」

「他們一到那裡就像消失在黑盒子中，接觸不到律師。」

包括吉賴特在內的多名律師正針對美國總統川普今年1月20日簽署的行政命令提出異議，這道命令廣泛阻止美墨邊境的移民申請庇護。

美國數週來驅逐約300人到巴拿馬，他們來自阿富汗、中國、印度、伊朗、尼泊爾、巴基斯坦、斯里蘭卡、土耳其、烏茲別克和越南等地。

依據美國與巴拿馬達成的協議，美國得以驅逐這些國家的人，由巴拿馬負責遣返他們回國。

整套流程包含讓移民暫時待在巴拿馬市的旅館，由武裝警衛看守。人權組織普遍批評這套流程，擔心移民可能遭受不當對待，如果他們最終被遣送回國，安全也堪慮。

巴拿馬總統穆里諾（Jose Raul Mulino）今天在記者會上被問到營地裡的移民為何接觸不到律師時，他回答「不知道」。

再被問及是否擔心這種情況時，穆里諾說：「是，但他們在巴拿馬有律師，這不是很奇怪嗎？」他直到記者會結束都沒有進一步說明這番話的意思。

美國國務院一名官員說：「過境國政府將按照各自的法律和國際義務，決定誰可以或不可以離境。」

巴拿馬當局表示，留在叢林營地的112名移民最初拒絕被遣返。穆里諾在今天的記者會上說，已有113名移民返回母國，16人今天啟程，還有58人在等機票。

路透社提到，有一個台灣家庭被留在叢林營地，代表這個家庭的巴拿馬籍律師薩巴爾札（Susana Sabalza）說，她一週多來一直要求政府讓她聯繫委託人。她說：「這不正常，我們以前從未在巴拿馬見過這種事…我理應可與委託人談話。」

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美國華府的律師赫里契（Ali Herischi）代表11名叢林營地裡的伊朗人，他說，巴拿馬紅十字會（Red Cross）兩天前讓他的每一名委託人與家人講3分鐘電話，但不得打電話給律師。

紅十字國際委員會（ICRC）發言人說，其服務只是基於避免失蹤或與家人失聯的人道目的，包括提供打電話的機會，因此除了家人親屬以外，其他對象不在服務範圍內。（譯者：曾依璇/核稿：徐睿承）1140228

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