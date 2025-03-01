菲專家：美與侵略者站在一起 中國在南海料更強勢

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（中央社記者林行健馬尼拉1日專電）菲律賓南海議題專家、前大法官卡皮奧今天警告，美國與俄羅斯這樣的侵略者站在一起，可能導致中國在南海更加強勢，週邊國家應該警惕。

菲律賓非政府組織「全國青年人挺西菲律賓海運動」（National Youth Movement for the West Philippine Sea ）今天舉辦第15屆南海國際視訊會議，邀請多國專家發表見解。

卡皮奧（Antonio Carpio）提到，美國不久前在聯合國大會上與俄羅斯、白俄羅斯和北韓等國站在一起，投票反對譴責俄羅斯侵略烏克蘭的決議案，現有國際秩序正在發生重大變化。

卡皮奧指出，現有聯盟關係正在改變、甚至破裂，當今世界正處於一個「關鍵的十字路口」。

他說，當今擁有核武最多的3個國家，俄羅斯、美國和中國，如今都主張擁有他國領土的主權，就連美國也覬覦巴拿馬運河、格陵蘭（Greenland）與加薩走廊（Gaza Strip）。

作為菲律賓2014年「南海仲裁案」重要推手的卡皮奧說，美國支持侵略行為，可能使中國更加大膽地推動「十段線」主張，如果成真，菲律賓將失去80%的專屬經濟海域，越南、馬來西亞和汶萊也將遭遇類似的命運，南海週邊國家應該警惕。

卡皮奧說，這也意味著菲律賓必須為南海的最壞情況做好準備，加強與其他理念相近國家的合作，如日本、澳洲、紐西蘭、加拿大、歐盟等，並且不惜代價完成軍隊現代化，加強自衛能力。

日本安全保障戰略研究所研究員長尾賢（Satoru Nagao）建議，中國週邊的國家應努力發展長程飛彈與無人機技術，以嚇阻中國繼續進行武力擴張。

他說，飛彈與無人機都是成本效益高的自衛性武器，能有效打擊造價昂貴的軍艦與戰機，如果週邊的國家都具備遠程打擊能力，中國將被迫分散力量建構多戰線的防禦能力。

長尾賢說，日本將透過「政府安全保障能力強化支援」（OSA），也就是官方安全援助，向友好國家提供無人機，以對抗中國。

印度海軍軍官出身的政治評論家戴萬（Bhushan Dewan）則說，菲律賓的地理位置極為重要，如果美國若想確保台灣不被中國併吞，就必須與菲律賓合作。

戴萬認為，因此，雖然美國未必會在南海為菲律賓出兵，但肯定會協助菲律賓提升防衛能力。

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但他也建議，在多極世界的時代，菲律賓可以走外交平衡路線，在依靠美國提升安全能力的同時，也能取得中國人的投資。

台灣、中國、菲律賓、越南、印尼、馬來西亞、汶萊分別索討南海的全部或部分主權；菲律賓索討向南海延伸出去的200海里專屬經濟區，並稱它為「西菲律賓海」。（編輯：高照芬）1140301