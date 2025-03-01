花旗險誤匯81兆美元給客戶 第3名員工才攔下大烏龍

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（中央社紐約28日綜合外電報導）英國「金融時報」今天報導，美國知名銀行花旗集團原本要匯280美元給客戶，卻錯誤匯出81兆美元，這起烏龍事件最後終於在第3名員工處理時發現，交易過了好幾個小時才撤銷。

路透社報導，這起錯誤發生在去年4月，根據「金融時報」（Financial Times）引述內部帳務資料和2名知情人士的說法，花旗集團（Citigroup）的1名支付部門員工及負責要在隔天交易執行清算前進行檢查的主管，都未發現這項錯誤。

金融時報指出，這筆付款處理過後1個半小時，才由第3名員工發現錯誤，交易最終一共過了好幾個小時才撤銷。

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根據報導，花旗並未流失任何資金，也已向美國聯邦準備理事會（Fed）和美國通貨監理局（Office of the Comptroller of the Currency，OCC）通報這起「險肇事故」（near miss），也就是銀行已將錯誤的帳務金額進行處理程序，但還能夠追回資金。

花旗寄給路透社的電子郵件聲明中說，他們的「偵察控制」機制迅速發現2個分類帳戶間的輸入錯誤，並撤銷輸入，且這起事件對花旗或客戶皆沒有影響。（譯者：林沂鋒/核稿：張正芊）1140301