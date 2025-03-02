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納瓦尼遺孀柏林遊行 疾呼俄國終結對烏侵略行動

2025/3/2 11:53
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（中央社柏林1日綜合外電報導）俄羅斯已故反對派領袖納瓦尼的遺孀尤莉雅（Yulia Navalnaya）與數百名抗議群眾今天齊上德國柏林街頭，要求俄羅斯終結在烏克蘭的侵略行動。

法新社報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）與美國總統川普（Donald Trump）在白宮發生激烈爭執的隔天，尤莉雅走上柏林街頭，與俄羅斯反對派政治人物雅辛（Ilya Yashin）和異議人士卡拉姆扎（Vladimir Kara-Murza）一起率領遊行隊伍前行。

隊伍中有些抗議人士舉著標語，譴責俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）以及莫斯科入侵烏克蘭，也有人舉著海報批評川普。

昨天澤倫斯基在白宮遭共和黨籍的川普及副總統范斯（JD Vance）指控對美國毫無感激、也不願就和平進行協商，雙方不歡而散。

今天柏林示威活動結束後，尤莉雅在社群平台X發文感謝那些參加示威的民眾，並告訴她的支持者說：「我們不能放棄，我們不能投降。」

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她說：「亞歷塞依（納瓦尼）總是說，我們不能灰心，這很重要，尤其是現在當希望似乎很渺茫的時候。」

尤莉雅的丈夫納瓦尼（Alexei Navalny）去年2月死於北極圈的監獄，原因不明。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1140302

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